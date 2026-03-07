Με γκολ... προσευχή του Φέντε Βαλβέρδε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, η βασίλισσα κέρδισε με 1-2 στο Βίγκο και έμεινε ζωντανή στην μάχη του τίτλου!

Το ρολόι σημάδευε το 94ο λεπτό και η Ρεάλ Μαδρίτης έμοιαζε έτοιμη για τρίτη σερί γκέλα και... adiós στο πρωτάθλημα.

Στο 87ο λεπτό ο Ιάγκο Άσπας με εκπληκτική ενέργεια σημάδεψε το δοκάρι και το 2-1, έμοιαζε πιο πιθανό από το 1-2.

Ωστόσο, στην τελευταία φάση του ματς, ο Βαλβέρδε με ξερό σουτ που χτύπησε στην πλάτη του Μίκελ Αλόνσο και άλλαξε πορεία, έκανε το 1-2, που φέρνει την βασίλισσα ξανά στον πόντο από την κορυφή με παιχνίδι περισσότερο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης που ταξίδεψε στο Βίγκο με 10 απουσίες άνοιξε το σκορ από νωρίς με ωραίο δεξί σουτ του Τσουαμενί (11'), όμως δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα για πολύ.

Από τραγική αμυντική αντίδραση του Αλεξάντερ-Άρνολντ, ο Σβέντμπεργκ σέρβιρε το 1-1 στον Ιγκλέσιας (25') και έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Οι σπουδαίες φάσεις έλειψαν από ένα πολύ μέτριο ματς, μέχρι την στιγμή που μπήκε στο γήπεδο ο Ιάγκο Άσπας, που απείλησε άμεσα με το δοκάρι.

Τα πάντα έδειχναν ισοπαλία, όμως το πείσμα του Φέντε Βαλβέρδε σε μία μάλλον ακίνδυνη φάση έφερε το 1-2, αποτέλεσμα που κρατάει ζωντανή τη βασίλισσα, σε μία ένεση ηθικού λίγο πριν το πρώτο παιχνίδι με την Μάντσεστερ Σίτι.