Διέρρευσε η νέα εκτός έδρας φανέλα της Εθνικής! (pics)

Η Εθνική Ελλάδας συνεργάζεται ξανά με την Adidas και μετά την επίσημη δημοσιοποίηση της εντός έδρας φανέλας, διέρρευσε στα social media και η εκτός έδρας.

Στη δημοσιότητα δόθηκε πριν λίγο καιρό η νέα φανέλα της Γαλανόλευκης με την υπογραφή της Αdidas και πλέον στα social media διέρρευσε και η 2η εμφάνιση της Εθνικής.

Σε αυτή, ως είθισται κυριαρχεί το μπλε χρώμα, ενώ υπάρχουν και οι χαρακτηριστικές τρεις άσπρες γραμμές της Adidas στα μανίκια. Από εκεί και πέρα, η φανέλα εχει και άλλες ρίγες πάνω της σε διαφορετική απόχρωση του μπλε και έχει ένα πιο... retro χαρακτήρα, καθώς φέρει και το παλιό σήμα της Αdidas.

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