Διέρρευσε η νέα εκτός έδρας φανέλα της Εθνικής! (pics)

Στη δημοσιότητα δόθηκε πριν λίγο καιρό η νέα φανέλα της Γαλανόλευκης με την υπογραφή της Αdidas και πλέον στα social media διέρρευσε και η 2η εμφάνιση της Εθνικής.
Σε αυτή, ως είθισται κυριαρχεί το μπλε χρώμα, ενώ υπάρχουν και οι χαρακτηριστικές τρεις άσπρες γραμμές της Adidas στα μανίκια. Από εκεί και πέρα, η φανέλα εχει και άλλες ρίγες πάνω της σε διαφορετική απόχρωση του μπλε και έχει ένα πιο... retro χαρακτήρα, καθώς φέρει και το παλιό σήμα της Αdidas.
Δείτε εδώ:
🚰| Kit Leaks— The Shirt Union (@TheShirtUnion) March 5, 2026
🇬🇷 Greece Away 2026 pic.twitter.com/wsRczdtsny