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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Γήπεδο Νεάπολης / Cosmote Sport 1HD
18η αγωνιστική / Εξ' αναβολής
ΑΕ Κηφισιάς
ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
1 4
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ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
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Διαιτητης
  • Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)
  • VAR: Βεργέτης Χρήστος (Αρκαδίας)
  • AVAR: Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)
Βοηθοι
  • Κολλιάκος Άγγελος (Αθηνών)
  • Κορώνας Χρήστος (Πειραιώς)
Τεταρτος
  • Κατοίκος Κωνσταντίνος (Αθηνών)
Σκορερς
  • 61' Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης
Κιτρινες καρτες
  • 63' Άλεξ Πέτκοφ
Σκορερς
  • 32' Αλεξάντερ Γιερεμέγιεφ (πέναλτι)
  • 72' Αλεξάντερ Γιερεμέγιεφ (πέναλτι)
  • 88' Ράχμαν Μπάμπα
  • 90+2' Γιάννης Κωνσταντέλιας
Κιτρινες καρτες
  • 34' Αλεσάντρο Μπιάνκο
  • 63' Λούκα Ιβανούσετς

Live: Κηφισιά - ΠΑΟΚ

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