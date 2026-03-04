Live: Κηφισιά - ΠΑΟΚ

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Γήπεδο Νεάπολης / Cosmote Sport 1HD
18η αγωνιστική / Εξ' αναβολής
18η αγωνιστική / Εξ' αναβολής
ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
1 4
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ΠΑΟΚ
Διαιτητης
- Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)
- VAR: Βεργέτης Χρήστος (Αρκαδίας)
- AVAR: Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)
Βοηθοι
- Κολλιάκος Άγγελος (Αθηνών)
- Κορώνας Χρήστος (Πειραιώς)
Τεταρτος
- Κατοίκος Κωνσταντίνος (Αθηνών)
Σκορερς
- 61' Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης
Κιτρινες καρτες
- 63' Άλεξ Πέτκοφ
Σκορερς
- 32' Αλεξάντερ Γιερεμέγιεφ (πέναλτι)
- 72' Αλεξάντερ Γιερεμέγιεφ (πέναλτι)
- 88' Ράχμαν Μπάμπα
- 90+2' Γιάννης Κωνσταντέλιας
Κιτρινες καρτες
- 34' Αλεσάντρο Μπιάνκο
- 63' Λούκα Ιβανούσετς