Razvan ball… η επιστροφή - Η επιθετική πολυφωνία των 22 τελικών

Μαζί με την επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια, γύρισε και το… Razvan ball για τον κυριαρχικό ΠΑΟΚ των 22 τελικών.

Επιστροφή στις νίκες, επιστροφή του «μάγου» και επιστροφή της νοοτροπίας που έχει σφραγίδα Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Δικέφαλος επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, με την τελική στατιστική να γράφει 22 προσπάθειες έναντι μόλις 3 των Αρκάδων, εικόνα που αποτύπωσε την κυριαρχία που αναζητούσε η ομάδα μετά από τρεις διαδοχικές ισοπαλίες στη Super League.

22 τελικές ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Αστέρα, 27 σύνολο στα τέσσερα τελευταία

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο ματς αποφασισμένος να «καθαρίσει» από νωρίς την υπόθεση νίκη απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Στο πρώτο εικοσάλεπτο είχε ήδη καταγράψει εννιά τελικές προσπάθειες, με κύριους εκφραστές τους Χατσίδη και Μπιάνκο. Ο πρώτος, μάλιστα, βρήκε δίχτυα στο 7ο λεπτό, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις και απλοποιώντας το πλάνο της ομάδας του.

Απέναντι σε πολυπρόσωπες άμυνες, ένα γρήγορο γκολ λειτουργεί συχνά ως «κλειδί», ωστόσο, οι ασπρόμαυροι δεν έδειξαν διάθεση να διαχειριστούν απλώς το προβάδισμα. Παρέμειναν επιθετικοί, κράτησαν την ένταση ψηλά και συνέχισαν να αναζητούν το δεύτερο τέρμα, πιέζοντας με συνέπεια στο επιθετικό τρίτο.

Το 2-0 μπορεί να καθυστέρησε, αλλά η εικόνα δεν άλλαξε. Μετά (και) τις παρεμβάσεις από τον πάγκο, ο ΠΑΟΚ διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε το παιχνίδι με 22 τελικές προσπάθειες. Παρουσιάζει δε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν συγκριθεί με τα προηγούμενα δεδομένα. Στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του, απέναντι σε Θέλτα (δις), ΑΕΛ και ΑΕΚ, ο Δικέφαλος είχε συνολικά 27 τελικές.

7 παίκτες με τελική στην εστία, μία… ενδεκάδα με τελική

Συμπληρώνοντας επτά χρόνια στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει καταστήσει σαφές πως στο δικό του μοντέλο η ομάδα προηγείται του προσώπου. Οι παίκτες υπηρετούν το σύνολο και όχι το αντίστροφο, κι αυτό αποτυπώνεται σταθερά στον τρόπο που μοιράζεται η επιθετική παραγωγή.

Ο Δικέφαλος δεν στηρίζεται κατά βάση σε έναν «σταρ» εκτελεστή. Τα γκολ και οι ασίστ έρχονται από διαφορετικούς πρωταγωνιστές, ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα. Το ίδιο συνέβη και απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.

Από τους 15 ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιήθηκαν (συν τον Τσιφτσή), οι 11 κατέγραψαν τουλάχιστον μία τελική προσπάθεια. Χωρίς τελική έμειναν μόνο οι Βολιάκο και Τέιλορ από το αρχικό σχήμα, καθώς και οι Οζντόεφ και Σάντσες που αγωνίστηκαν ελάχιστα στο φινάλε.

Ακόμη πιο ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι επτά διαφορετικοί παίκτες βρήκαν εστία, σε ένα παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ είχε συνολικά εννιά σουτ στον στόχο, με τον κίπερ Χατζηεμμανουήλ, στο ντεμπούτο του, να «συστήνεται» με επτά συνολικά αποκρούσεις.

Μέχρι το φινάλε, δεν περισσεύει κανείς

Ένα από τα βασικά «κλειδιά» του Razvan ball στον ΠΑΟΚ είναι η προσαρμοστικότητα. Αλήθεια, πόσα έχει «ακούσει» και αυτός ο Ρουμάνος τεχνικός κατά καιρούς για τις επιλογές του; Ωστόσο, ο ίδιος είναι εκείνος που γνωρίζει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Και το timing, στην περίπτωσή του, σπανίως αποδεικνύεται τυχαίο.

Στη χθεσινή (1/3) ενδεκάδα, ο Δικέφαλος παρέταξε επτά παίκτες που την περσινή σεζόν δεν βρίσκονταν καν στο «ασπρόμαυρο» ρόστερ. Ποδοσφαιριστές που μέσα στη χρονιά μπορεί να ένιωσαν εκτός ροτέισον, αλλά στον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου κανείς δεν περισσεύει. Το έχει αποδείξει έμπρακτα ο έμπειρος τεχνικός, χρησιμοποιώντας περισσότερους από 30 παίκτες τη φετινή περίοδο, κρατώντας άπαντες ενεργούς και πνευματικά έτοιμους.

Από το περσινό σύνολο, μόνο οι Αντρίγια, Μιχαηλίδης και Καμαρά ήταν σταθερά ενεργά μέλη, ενώ ο Αντώνης Τσιφτσής, τουλάχιστον θεωρητικά, ξεκινούσε τη χρονιά ως τρίτος τερματοφύλακας, πριν εξελιχθεί σε μία από τις ευχάριστες «αποκαλύψεις» της σεζόν. Κι όλα αυτά, σε ένα βράδυ όπου απουσίαζαν ποδοσφαιριστές που θεωρούνται «αγαπημένα παιδιά» του προπονητή, όπως οι Τάισον, Μεϊτέ, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Οζντόεφ ή ακόμη και ο Γιακουμάκης...