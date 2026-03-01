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O Ενγκόι «λύτρωσε» τη Λιλ στις καθυστερήσεις

Ποδόσφαιρο
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Ο Νέιθαν Ενγκόι, στο 90+4' λύτρωσε τη Λιλ, σημειώνοντας το μοναδικό γκολ της εντός έδρας αναμέτρησής της με τη Ναντ (1-0), για την 24η αγωνιστική της Ligue 1.

Οι «λιλουά» ισοβαθμούν με Ρεν και Μαρσέιγ, με 40 βαθμούς, αλλά οι Μασσαλοί έχουν αγώνα λιγότερο, καθώς απόψε (21:45) υποδέχονται τη 3η στον βαθμολογικό πίνακα με 45 βαθμούς Λιόν.  

Με τον έναν βαθμό της ισοπαλίας συμβιβάστηκε η Λοριάν, μετά το 2-2, απέναντι στην Οσέρ. Αν και στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας η Οσέρ αιφνιδίασε τους γηπεδούχους, αφού προηγήθηκε με 1-0 με γκολ του Σεναγιά στο 1ο λεπτό, αλλά και με 2-1 από τον Κασιμίρ στο 24ο λεπτό. Τα χειρότερα απέτρεψε για τη Λοριάν ο Μπάμπα Ντιενγκ με δύο γκολ, στο 19΄ και στο 29΄. 

Αν και με 10 παίκτες από το 22ο λεπτό, όταν αποβλήθηκε ο Ντάουντα Γκιντό με κόκκινη κάρτα, η Μπρεστ «δραπέτευσε» με το «διπλό» (1-0) από την έδρα της Μετς, με σκόρερ τον Αζόρκ στο 69΄.

Νωρίτερα την Κυριακή (1/3) βαθμολογική ανάσα πήρε η Παρί χάρη στην εντός έδρας νίκη της με 1-0 επί της Νις. Ο Μαρσαλ Μουνέτσι, στο 27ο λεπτό σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης χαρίζοντας τους 3 βαθμούς στους Παριζιάνους. Η Παρί βρίσκεται πλέον πάνω από τη Νις στον βαθμολογικό πίνακα με +1 βαθμό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 24ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Ligue 1 έχουν ως εξής:


Στρασμπούρ-Λανς            1-1

(18' Πανιτσέλι - 62' Σανγκαρέ)

Ρεν-Τουλούζ                1-0

(27΄ Νορντίν)

Μονακό-Ανζέ                2-0

(57' Μπάλογκαν, 62' Αντίγκρα)

Χάβρη-Παρί Σεν Ζερμέν      0-1

(37' Μπαρκολά)

Παρί FC-Νις                1-0

(27΄ Μουνέτσι)

Λιλ-Ναντ                   1-0

(90+4΄ Ενγκόι) 

Λοριάν-Οσέρ                2-2

(19΄ & 29΄ Ντιενγκ - 1΄ Σεναγιά, 24΄ Κασιμίρ)

Μετς-Μπρεστ                0-1

(69΄ Αζόρκ)

Μαρσέιγ-Λιόν              21:45         

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν   57 
Λανς              53 
Λιόν              45 -23αγ.
Μαρσέιγ           40 -23αγ.
Ρεν               40 
Λιλ               40
Μονακό            37 
Στρασμπούρ        35 
Λοριάν            33 
Μπρεστ            33
Τουλούζ           30 
Ανζέ              29 
Χάβρη             26 
Παρί FC           25 
Νις               24 
Οσέρ              18 
Ναντ              17 
Μετς              13 

O Ενγκόι «λύτρωσε» τη Λιλ στις καθυστερήσεις