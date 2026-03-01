O Ενγκόι «λύτρωσε» τη Λιλ στις καθυστερήσεις

Ο Νέιθαν Ενγκόι, στο 90+4' λύτρωσε τη Λιλ, σημειώνοντας το μοναδικό γκολ της εντός έδρας αναμέτρησής της με τη Ναντ (1-0), για την 24η αγωνιστική της Ligue 1.

Οι «λιλουά» ισοβαθμούν με Ρεν και Μαρσέιγ, με 40 βαθμούς, αλλά οι Μασσαλοί έχουν αγώνα λιγότερο, καθώς απόψε (21:45) υποδέχονται τη 3η στον βαθμολογικό πίνακα με 45 βαθμούς Λιόν.

Με τον έναν βαθμό της ισοπαλίας συμβιβάστηκε η Λοριάν, μετά το 2-2, απέναντι στην Οσέρ. Αν και στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας η Οσέρ αιφνιδίασε τους γηπεδούχους, αφού προηγήθηκε με 1-0 με γκολ του Σεναγιά στο 1ο λεπτό, αλλά και με 2-1 από τον Κασιμίρ στο 24ο λεπτό. Τα χειρότερα απέτρεψε για τη Λοριάν ο Μπάμπα Ντιενγκ με δύο γκολ, στο 19΄ και στο 29΄.

Αν και με 10 παίκτες από το 22ο λεπτό, όταν αποβλήθηκε ο Ντάουντα Γκιντό με κόκκινη κάρτα, η Μπρεστ «δραπέτευσε» με το «διπλό» (1-0) από την έδρα της Μετς, με σκόρερ τον Αζόρκ στο 69΄.

Νωρίτερα την Κυριακή (1/3) βαθμολογική ανάσα πήρε η Παρί χάρη στην εντός έδρας νίκη της με 1-0 επί της Νις. Ο Μαρσαλ Μουνέτσι, στο 27ο λεπτό σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης χαρίζοντας τους 3 βαθμούς στους Παριζιάνους. Η Παρί βρίσκεται πλέον πάνω από τη Νις στον βαθμολογικό πίνακα με +1 βαθμό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 24ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Ligue 1 έχουν ως εξής:

Στρασμπούρ-Λανς 1-1 (18' Πανιτσέλι - 62' Σανγκαρέ) Ρεν-Τουλούζ 1-0 (27΄ Νορντίν) Μονακό-Ανζέ 2-0 (57' Μπάλογκαν, 62' Αντίγκρα) Χάβρη-Παρί Σεν Ζερμέν 0-1 (37' Μπαρκολά) Παρί FC-Νις 1-0 (27΄ Μουνέτσι) Λιλ-Ναντ 1-0 (90+4΄ Ενγκόι) Λοριάν-Οσέρ 2-2 (19΄ & 29΄ Ντιενγκ - 1΄ Σεναγιά, 24΄ Κασιμίρ) Μετς-Μπρεστ 0-1 (69΄ Αζόρκ) Μαρσέιγ-Λιόν 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 57

Λανς 53

Λιόν 45 -23αγ.

Μαρσέιγ 40 -23αγ.

Ρεν 40

Λιλ 40

Μονακό 37

Στρασμπούρ 35

Λοριάν 33

Μπρεστ 33

Τουλούζ 30

Ανζέ 29

Χάβρη 26

Παρί FC 25

Νις 24

Οσέρ 18

Ναντ 17

Μετς 13