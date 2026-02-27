Μία άνιση αποστολή για τον ΠΑΟΚ που πάλεψε για κάθε μία... μονομαχία

Η βραδιά στο Βίγκο είχε όλα τα στοιχεία μιας ποδοσφαιρικής δοκιμασίας χαρακτήρα για τον ΠΑΟΚ. Απέναντι σε μια πιο φρέσκια Θέλτα, με σημαντικές απουσίες στο ρόστερ και με την πίεση του αποτελέσματος να βαραίνει, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πάλεψε με όσες δυνάμεις είχε, κάτι που αποτυπώθηκε και στις μονομαχίες.

Αποστολή στην Ισπανία

Πριν από τη σέντρα, αρκετοί ήταν εκείνοι που είχαν «ξεγράψει» τον ΠΑΟΚ. Οι τόσες απουσίες δεν έδιναν... θεωρητικά το δικαίωμα στους Θεσσαλονικείς να ελπίζουν, να παλέψουν, να ψάξουν την απόλυτη υπέρβαση. Ναι, ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε την Ευρώπη και στο Βίγκο γράφτηκε ο επίλογος του ευρωπαϊκού φετινού ταξιδιού, όμως δεν ήταν τυχαία τα όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το τέλος του αγώνα στα αποδυτήρια, δηλώνοντας «περήφανος γι΄αυτήν την ομάδα, γι΄αυτούς τους παίκτες».

Είδε προσπάθεια, είδε διάθεση από το πρώτο σφύριγμα. Η παρατήρηση στον Αλεσάντρο Μπιάνκο στο 1ο λεπτό για δυναμικό μαρκάρισμα ήταν η πρώτη ένδειξη ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε στο γήπεδο για να μην αφήσει τους Ισπανούς να βρουν ρυθμό. Έδωσε μάχες στο κέντρο, έτρεξε πολύ, αμύνθηκε μαζικά όπου χρειαζόταν και επιχείρησε να «σπάσει» το παιχνίδι του αντιπάλου. Μία μάχη άνιση στη θεωρία, όμως στο χορτάρι και στις μονομαχίες ήταν μοιρασμένο.

Στο κέντρο της άμυνας, οι Τόμας Κεντζιόρα και Γιάννης Μιχαηλίδης προσπάθησαν να κρατήσουν χαμηλά τον επικίνδυνο Μπόρχα Ιγκλέσιας, τον 5ο σκόρερ της La Liga, με 8/8 μονομαχίες και 3/4 τάκλιν. Όμως δεν ήταν οι μόνοι. Όλοι -μηδενός εξαιρουμένου- είχαν πάει για να αποδείξουν ότι αξίζουν. Ότι δεν ήταν τελειωμένη υπόθεση.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με μία λιγότερη μονομαχία από τις συνολικά 80, καθώς η Θέλτα μέτρησε 41 έναντι τις 39 του Δικεφάλου, όμως στα... χαμηλά και στις μονομαχίες εδάφους, οι ασπρόμαυροι υπερείχαν με 36 έναντι 31 των Ισπανών. Λιγότερο αποτελεσματικοί στα ψηλά (10-3), καθώς οι γηπεδούχοι υπερτερούσαν εμφανώς στη σωματοδομή, κυρίως λόγω της απουσίας του Σουαλιό Μεϊτέ στον χώρο του κέντρου.

Ζαφείρης και Σάντσες σε... Lucescu mentality

Ιδιαίτερη μνεία όμως στους δύο από τους τρεις παίκτες που ήρθαν στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και ξεκίνησαν βασικοί στη ρεβάνς του Βίγκο. Χρήστος Ζαφείρης και Χόρχε Σάντσες μπορεί να μην μετρούν ούτε δύο μήνες στη Θεσσαλονίκη και στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Ρουμάνου τεχνικού, αλλά μπήκαν άμεσα σε... Lucescu mode.

Ο έμπειρος τεχνικός μιλάει διαρκώς για mentality. Για πίστη, για ομάδα, για χαρακτήρα. Στο Βίγκο, υπήρχαν δεδομένα παίκτες του απέδειξαν ότι αυτό το μήνυμα έχει περάσει.

Ο Μεξικανός, στη δεύτερη «ασπρόμαυρη» συμμετοχή» του και πρώτη σε ρόλο εξτρέμ, μέτρησε 13 μονομαχίες, οκτώ εκ των οποίων κερδισμένες, ενώ είχε και τρία επιτυχημένα -από τα συνολικά πέντε- τάκλιν.

Από κοντά και ο Ζαφείρης, που «καθάρισε» τα... πάντα στο κέντρο, στην ίσως κορυφαία -μέχρι την επόμενη- εμφάνισή του με τον ΠΑΟΚ, μετρώντας 6/12 μονομαχίες που δεν λένε όλη την αλήθεια για την επιρροή του στο παιχνίδι.

