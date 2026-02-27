«Τραγωδία για την Πλζεν»: Τα τσεχικά MME για την πρόκριση του Παναθηναϊκού

Ο τσεχικός Τύπος, μετά τη μεγάλη πρόκριση του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, στάθηκε μεταξύ άλλων στους Ρενάτο Σάντσες και Ανδρέα Τεττέη, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του προς τον Σουαρέ.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα και καθαρό μυαλό από την άσπρη βούλα, εξασφαλίζοντας μια σπουδαία πρόκριση απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν και πλέον στρέφει το βλέμμα του στην επόμενη αντίπαλο, που θα προκύψει από το ζευγάρι Μίντιλαντ – Ρεάλ Μπέτις.

Στην Τσεχία, τα ΜΜΕ κατέγραψαν το βαρύ κλίμα μετά τον αποκλεισμό της Πλζεν, με τη «Sport.cz» να τιτλοφορεί «Ο θλιμμένος ήρωας της Πλζεν», εστιάζοντας στα δάκρυα του Σεϊκ Σουάρε ύστερα από το χαμένο πέναλτι και στην κίνηση του Ρενάτο Σάντσες να σπεύσει για να τον παρηγορήσει.

«Κανείς δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση του εκείνη τη στιγμή. Μάζεψε το κουράγιο του, πήρε την μπάλα και σήκωσε το βάρος στους ώμους του μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο. Στο τέλος, ο Σουαρέ έγινε ο θλιμμένος ήρωας μιας μακράς βραδιάς. Το χαμένο του πέναλτι στη διαδικασία ήταν, μεταξύ άλλων, αυτό που έκρινε ότι Πλζεν αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό», τόνισε η ιστοσελίδα.

Ο Λούκας Τσερβ, αρχηγός της Βικτόρια Πλζεν, μετά το τέλος της διαδικασίας συνεχάρη όσους ανέλαβαν την ευθύνη των πέναλτι, επισημαίνοντας παράλληλα πως ο Γάλλος ήταν ήδη σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. Την ίδια στιγμή, το τσεχικό Μέσο ανέφερε για τον 23χρονο: «Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, κρύβοντας το πρόσωπό του στην ιδρωμένη φανέλα του. Σταδιακά, τόσο συμπαίκτες όσο και αντίπαλοι πήγαν να τον παρηγορήσουν. Για παράδειγμα, ο πρώην παίκτης της Μπάγερν και της Παρί Σεν Ζερμέν, Ρενάτο Σάντσες, ακόμη και ο ήρωας της αναμέτρησης Ανδρέας Τεττέη».

Τέλος, για την αναμέτρηση υπογράμμισε: «Πλζεν – Παναθηναϊκός 1:2 στα πέναλτι, οι γηπεδούχοι αποχαιρετούν τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η «ρώσικη ρουλέτα» κρίθηκε από τον Παντόβιτς. Οι παίκτες της Πλζεν δεν θα αγωνιστούν στη φάση των «16» του Europa League. Στη ρεβάνς του πρώτου νοκ άουτ γύρου με τον Παναθηναϊκό δεν κατάφεραν να επικρατήσουν στη διαδικασία των πέναλτι, όπου οι Μέμιτς και Σουαρέ αστόχησαν από την άσπρη βούλα», έγραψε η Idnes.cz.

«Ολοκληρώνοντας «Δράμα στην Πλζεν από τους Έλληνες. Η Πλζεν λύγισε στα πέναλτι και αποκλείστηκε», ανέφερε ο τίτλος της «tn.nova.cz», προσθέτοντας: «Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να κερδίσουν στη ρεβάνς απέναντι στον Παναθηναϊκό και αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση μετά την ήττα τους στη διαδικασία των πέναλτι. Μετά την κανονική διάρκεια, το σκορ ήταν 1-1, ενώ οι Δυτικοβοημοί αγωνίστηκαν στο δεύτερο μισό της παράτασης με αριθμητικό μειονέκτημα. Η καθοριστική «ρώσικη ρουλέτα» δεν τους βγήκε, καθώς αστόχησαν δύο φορές από την άσπρη βούλα, ενώ ο αντίπαλός τους μόνο μία».