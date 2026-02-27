Τέιλορ: «Αγωνιστήκαμε υπό δύσκολες συνθήκες, είμαστε έτοιμοι για την τελική ευθεία της σεζόν» (vids)

Στα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Γκρεγκ Τέιλορ μετά την ήττα με 1-0 απέναντι στην Θέλτα, σημειώνοντας πως τόσο εκείνος, όσο και ολόκληρη η ομάδα εμφανίζεται έτοιμη για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Δικέφαλου στην τελική ευθεία της σεζόν.

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Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το παιχνίδι: «Αγωνιστήκαμε υπό δύσκολες συνθήκες. Αρκετοί παίκτες απουσίαζαν λόγω τραυματισμών. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι όσοι ξεκίνησαν και όσοι ήρθαν από τον πάγκο πάλεψαν και με το παραπάνω. Το ταξίδι μας στην Ευρώπη τελειώνει εδώ, αλλά θέλουμε να πετύχουμε στις υπόλοιπες δύο διοργανώσεις».

Για την έλλειψη δημιουργικότητας: «Μας έλειψε, ναι. Αντιμετωπίσαμε μια ποιοτική ομάδα στην έδρα της, που ήθελε να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού».

Για την πορεία του ΠΑΟΚ στο φετινό Europa League: «Ήταν μια πορεία με σκαμπανεβάσματα. Είχαμε μεγάλες στιγμές, όπως η νίκη στην Λιλ. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από τις εμφανίσεις μας, παλέψαμε σε όλα τα παιχνίδια».

Για το αν έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του ΠΑΟΚ: «Έχω πάρει ευκαιρίες από τον προπονητή, είμαι έτοιμος να ανταπεξέλθω. Θέλουμε να πετύχουμε τα πάντα, όλη η ομάδα είναι έτοιμη για την τελική ευθεία της σεζόν».