Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό: Τραυματίστηκε ο Σιώπης και έμεινε εκτός κόντρα στην Πλζεν

Ακόμη ένα πρόβλημα στον Παναθηναϊκό ενόψει της ρεβάνς του Τριφυλλιού με την Πλζεν, καθώς ο Σιώπης ένιωσε ένα σφίξιμο στον δικέφαλο και έμεινε εκτός αποστολής.

Δεν σταματούν τα προβλήματα στον Παναθηναϊκό, καθώς στην τελευταία προπόνηση πριν το μεγάλο ματς με την Βικτόρια Πλζεν, το Τριφύλλι έχασε και τον Μανώλη Σιώπη.

Ο διεθνής μέσος ένιωσε ένα σφίξιμο στη γάμπα και έτσι ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορεί να υπολογίζει σε αυτόν για την αναμέτρηση, με την κατάστασή του να αναμένεται να εκτιμηθεί μετά την επιστροφή της ομάδας από την Τσεχία.

Από εκεί και πέρα, ο Πάλμερ-Μπράουν είναι επίσης εκτός λόγω οστικού οιδήματος, ενώ στα πιτς παραμένουν οι Ντέσερς, Σισοκό και Κώτσιρας και Τσιριβέγια.