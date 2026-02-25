Ιστορικό πλήγμα για την Ιταλία: Κινδυνεύει να μείνει χωρίς ομάδα στη φάση των «16»

Η Ιταλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς εκπρόσωπο στη φάση των «16» του Champions League, μετά τον αποκλεισμό της Ίντερ.

Μετά τη νίκη της Μπόντο Γκλιμτ στη Νορβηγία με 3-1, οι Νορβηγοί είχαν ένα μικρό προβάδισμα για πρόκριση, ωστόσο ελάχιστοι περίμεναν κάτι περισσότερο. Κι όμως, οι εντυπωσιακοί Νορβηγοί «χτύπησαν» και στο Μιλάνο, επικρατώντας με 2-1 επί της περσινής φιναλίστ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ολοκληρώνοντας ένα μικρό ποδοσφαιρικό θαύμα.

Η Ίντερ έγινε η δεύτερη ιταλική ομάδα που αποκλείεται, μετά τη Νάπολι (League Phase), ενώ οι άλλοι δύο εκπρόσωποι της Ιταλίας αγωνίζονται απόψε (25/2). Η Αταλάντα, που αγωνίζεται στις 19:45, ηττήθηκε στο Ντόρτμουντ από τη Μπορούσια Ντόρτμουντ με 2-0, ενώ η Γιουβέντους υπέστη βαρύ 5-2 στην Τουρκία από τη Γαλατασαράι.

Από την διοργάνωση τη σεζόν 2003-04, υπήρχε πάντα τουλάχιστον ένας ιταλικός εκπρόσωπος, ενώ σε 12 από τις τελευταίες 22 χρονιές υπήρχαν τρεις ομάδες. Στην πραγματικότητα, μια ιταλική ομάδα βρισκόταν πάντα στη φάση των «16» ή στον πρώτο νοκ άουτ γύρο (όταν το φορμάτ ήταν διαφορετικό) από τη σεζόν 1987-88, όταν η Νάπολι αποκλείστηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στη σύγχρονη ιστορία του θεσμού, η Μίλαν είχε νικήσει τη Γιουβέντους και κατακτήσει το Champions League το 2003, ενώ δύο χρόνια αργότερα ηττήθηκε στα πέναλτι από τη Λίβερπουλ στον τελικό, πριν επιστρέψει ξανά στην κορυφή το 2007 στην Αθήνα.

Παρά τις πρόσφατες επιτυχίες σε άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η Αταλάντα κατέκτησε το Europa League το 2024, η Ρόμα το Conference League το 2021, και η Ίντερ του Μουρίνιο ήταν η τελευταία ιταλική ομάδα που κατέκτησε το Champions League το 2010, η εικόνα στο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι πλέον ανησυχητική.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εθνική Ιταλίας πρέπει να κερδίσει μέσω μπαράζ την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο τον Μάρτιο, για να αποφύγει να χάσει για τρίτη συνεχόμενη φορά το τουρνουά το καλοκαίρι, έχοντας κατακτήσει τελευταία φορά το τρόπαιο το 2006.