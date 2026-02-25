Ολυμπιακός: Στροφή στο πρωτάθλημα

Ο Ολυμπιακός εστιάζει πλέον στις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα, προκειμένου να πάρει τον τίτλο και να επιστρέψει στο Champions League.

Το ταξίδι του Ολυμπιακού στο Champions League ολοκληρώθηκε χθες με το άβολο 0-0 στο Λεβερκούζεν και πλέον η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στρέφει την προσοχή της στο πρωτάθλημα. Από σήμερα και την προπόνηση που θα γίνει επί γερμανικού εδάφους, οι «ερυθρόλευκοι» εστιάζουν στον εγχώριο τίτλο, που θα τους δώσει την ευκαιρία να επιστρέψουν στα… αστέρια.

Ο Βάσκος τεχνικός θα αρχίσει να καταστρώνει τα πλάνα του για το κυριακάτικο παιχνίδι στις Σέρρες και γι’ αυτό πήρε μαζί στη Γερμανία και τον Γιαζίτσι, παρότι δεν είχε δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Η κατάσταση του Ποντένσε θα αξιολογηθεί, καθώς χθες έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων. Το αν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τον Πανσερραϊκό, θα φανεί το Σάββατο.