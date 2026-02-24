Σήκωσε μανίκια ο Γρηγορίου: Πρώτη προπόνηση με τον Άρη - «Πιστεύω σε εσάς»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έπιασε δουλειά στον Άρη, αφού έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα, στέλνοντας το δικό του μήνυμα προς τους παίκτες.

Ο αντικαταστάτης του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του Άρη είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου, με τον 52χρονο τεχνικό να πιάνει ήδη δουλειά με τους «Κιτρινόμαυρους», πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση στο «Δασυγένειο».

Το ντεμπούτο του Γρηγορίου με τους Θεσσαλονικείς θα γίνει την Κυριακή (1/3, 20:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης» απέναντι στον Παναθηναϊκό για την 23η αγωνιστική της Super League.

Αναλυτικά όσα είπε πριν την έναρξη της προπόνησης:

«Θέλω επαγγελματισμό στο 100% μέχρι το τέλος. Στο τέλος όλοι θα θυμούνται πού τερματίσαμε, όχι πώς φτάσαμε εκεί. Πρέπει και μπορούμε να πάρουμε την 5η θέση. Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός μας, δεν υπάρχει λεπτό για χάσιμο. Έχετε ποιότητα, μπορείτε να αντιστρέψετε την κατάσταση. Πιστεύω σε εσάς».

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Μετά το ρεπό της Καθαράς Δευτέρας, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη.

Στην προπόνηση της Τρίτης, που έγινε το απόγευμα στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ.

Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης, passing game και παιχνίδια διατήρησης μπάλας για το δεύτερο γκρουπ.

Ο Γκαμπριέλ Μισεουί έκανε θεραπεία, ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Λορέν Μορόν, από την πλευρά του, συμμετείχε σε κομμάτι του προγράμματος.

Αύριο, Τετάρτη η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό (01/03, 20:00), στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.