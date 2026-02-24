Αποθέωσε Μάνταλο ο Νικολαΐδης: «Έχει αυτό που που δεν έχει κανείς άλλος παίκτης της ΑΕΚ»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης στην εκπομπή «Monday FC», αποθέωσε τον Πέτρο Μάνταλο, μετά την εκπληκτική εμφάνιση του αρχηγού της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ο Μάνταλος βοήθησε πολύ με τις κινήσεις του κι έχει αυτό που δεν έχει κανείς άλλος παίκτης της ΑΕΚ. Την κάθετη πάσα. Ο Πινέδα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να φτάσει σ' αυτό το πράγμα τον Μάνταλο.

Αυτή τη γλυκιά κάθετη την έχει μόνο ο Μάνταλος. Μπορεί να σπάσει κλειστές άμυνες με μία πάσα. Πανέμορφο το γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Έκανε μία ωραία προσποίηση και ένα εξαιρετικό τελείωμα. Κορυφαίος ο Μάνταλος.

Ο Μαρίν ήταν πολύ καλός. Κάνει τρομερά παιχνίδια δίπλα στον Πινέδα. Η ΑΕΚ έκανε τρομερή, πολύ σοβαρή εμφάνιση. Δεν έπαιξε με τουπέ τον Λεβαδειακό».