Με δύο γκολ από το πρώτο μέρος, η Ντόρμουντ επιβλήθηκε 2-0 της Αταλάντα και πήρε «καθαρό» προβάδισμα για την πρόκριση στους «16».

Η καλή φόρμα της Ντόρτμουντ στην Bundesliga, συνεχίστηκε και στο Champions League. Η ομάδα του Νίκο Κόβατς επιβλήθηκε της Αταλάντα στην Γερμανία με το «καθαρό» 2-0 και απέκτησε το προβάδισμα για την πρόκριση στο κυρίως… ταμπλό των νοκ-άουτ της κορυφαίας διοργάνωσης. Καθυστέρησε 15 λεπτά η έναρξη της αναμέτρησης επειδή η αποστολή της BvB έμπλεξε στην κίνηση.



Μόλις στο 3’ άνοιξαν το σκορ οι γηπεδούχοι όταν μετά τη σέντρα του Ριέρσον από δεξιά, ο Γκιρασί νίκησε τους πάντες στον αέρα και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στη γωνία. Η Αταλάντα συνήλθε κάπως μετά το 20’ και είχε δύο καλές στιγμές με πρωταγωνιστή τον Ζαλέβσκι χωρίς όμως αποτέλεσμα και στο 42’ έγινε το 2-0 με τον Μαξιμίλιαν Μπάιερ έπειτα από συνδυασμό των Ενμέτσα και Γκιρασί. Η Ντόρτμουντ κράτησε το σημαντικό αποτέλεσμα σε ένα πιο κλειστό δεύτερο μέρος, με το βολέ του Μπραντ στο 67’, που έφυγε ψηλά, να αποτελεί τη μοναδική μεγάλη ευκαιρία.

Ντόρτμουντ (Νίκο Κόβατς): Κόμπελ, Ρετζιάνι, Αντόν, Μπενσεμπαϊνί, Ριέρσον, Σβένσον, Ενμέτσα (83’ Ζάμπιτσερ), Μπέλιγχαμ, Μπάιερ (70’ Αντεγιέμι), Μπραντ (70’ Τσουκουεμέκα), Γκιρασί (83’ Φάμπιο Σίλβα).

Αταλάντα (Ραφαέλε Παλαντίνο): Καρνεζέκι, Κολάσινατς, Τζιμσίτι (46’ Χίεν), Κοσουνού, Τζαπακόστα (72’ Μπελανόβα), Μπερνασκόνι, Έντερσον, Ντε Ρουν (63’ Ντε Ρουν), Ζαλέβσκι (82’ Σάμαρτζιτς), Πάσαλιτς, Σκαμάκα (46’ Κρστόβιτς).