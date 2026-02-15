Ο Πανιώνιος πήρε τεράστιο «διπλό» στην Καλαμάτα με 0-2, έπιασε την «Μαύρη Θύελλα» στους 25 βαθμούς και μπήκε για τα καλά στην μάχη της ανόδου, αφού στον δεύτερο γύρο θα υποδεχθεί την αντίπαλό του στη Νέα Σμύρνη.

Καλαμάτα και Πανιώνιος είναι οι δύο ομάδες που μονομαχούν για την άνοδο στην Stoiximan Super League και το μεταξύ τους ντέρμπι αναμενόταν με τεράστιο ενδιαφέρον, με τους γηπεδούχους να μπαίνουν στα Play-Offs με «αέρα» τριών πόντων λόγω της καλής τους πορείας στην κανονική διάρκεια του Πρωταθλήματος.

Μια διαφορά η οποία... εξανεμίστηκε με το «καλησπέρα», αφού ο «Ιστορικός» πανηγύρισε τεράστια νίκη με 0-2 μέσα στην Καλαμάτα και έπιασε την αντίπαλό του στους 25 βαθμούς, έχοντας μάλιστα στην έδρα του το δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι.

Αυτό που μπορεί να κρίνει τελικά και το ποια ομάδα θα βρεθεί την επόμενη σεζόν στα «σαλόνια»...

Εκατέρωθεν ευκαιρίες, έμεινε το 0-0

Το ματς είχε καλό ρυθμό από το ξεκίνημα, με τον Πανιώνιο να απειλεί στα πρώτα λεπτά με κεφαλιά του Μωραΐτη που δεν βρήκε στόχο. Στο δεκάλεπτο το σουτ του Βαφέα πέρασε δίπλα από τα δοκάρια του Γιαννακόπουλου, ενώ οι φιλοξενούμενοι «άγγιξαν» το γκολ στο 15’, όταν ο Μωραΐτης δεν κατάφερε να σκοράρει προ κενής εστίας, σε μια φάση που ο Γκέλιος δεν μπορούσε να αντιδράσει.

Η Καλαμάτα ισορρόπησε την κατάσταση και στο 16’ έχασε διπλή ευκαιρία με Μορέιρα και Μπονέτο, με τον τελευταίο να δοκιμάζει το πόδι του εκτός περιοχής και στο 23’ και να αναγκάζει σε επέμβαση τον γκολκίπερ του Πανιωνίου. Η τεράστια ευκαιρία για τους γηπεδούχος ήρθε στο 29', όταν ο Γιαννακόπουλος έκανε κακή έξοδο, ο Μορέιρα κατάφερε να πάρει την μπάλα, όμως δεν κατάφερε να σημαδέψει την ανυπεράσπιστη εστία.

Στο 35' ο Παπαγεωργίου εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ από τον άξονα κι έστειλε την μπάλα λίγο άουτ, στην τελευταία αξιόλογη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου, που ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 0-0.

«Χρυσή» νίκη για τον Πανιώνιο

Ο «Ιστορικός» μπήκε με τον πλέον ιδανικό τρόπο στην επανάληψη, βρίσκοντας γκολ στο 53ο λεπτό με εκπληκτική αντεπίθεση. Ο Ντίαζ έκανε την ασίστ και ο Κρητικός στο τετ-α-τετ με τον Γκέλιο δεν αστόχησε, «γράφοντας» το 0-1 και προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στις τάξεις των φιλοξενούμενων, οι οποίοι πήγαν στην Καλαμάτα με μοναδικό στόχο τη νίκη.

Η «Μαύρη Θύελλα» δεν είχε τρόπους να αντιδράσει και απείλησε για πρώτη φορά μετά το γκολ που δέχτηκε με ένα απευθείας φάουλ του Μιράντα στο 70', που έφυγε πάνω από τα δοκάρια. Ένα λεπτό μετά οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντεπίθεση και ο Μιράντα ήταν και πάλι αυτός που εκτέλεσε, χωρίς όμως να καταφέρει να σημαδέψει ούτε αυτή την φορά την εστία. Η πίεση των «ασπρόμαυρων» συνεχίστηκε, με τον Βαφέα να σουτάρει μέσα από την περιοχή στο 76' αλλά να στέλνει την μπάλα άουτ.

Μέχρι το 90' δεν υπήρξε κάτι άλλο αξιοσημείωτο, με τον διαιτητή να δίνει 8 λεπτά καθυστερήσεων λόγω των αρκετών διακοπών στην διάρκεια του δεύτερου μέρους. Και σε αυτά πάντως οι «κυανέρυθροι» διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά το προβάδισμά τους, με τον Βαφέα να χάνει την καλύτερη ευκαιρία για την Καλαμάτα στο 90+7' με εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι που απέκρουσε ο Γκέλιος. Στην εκπνοή μάλιστα ο «Ιστορικός» έβγαλε την ιδανική αντεπίθεση, με τον Κιάκο να σκοράρει μετά το δοκάρι του Βοΐλη και να διαμορφώνει το τελικό 0-2.

Κάπως έτσι, ο Πανιώνιος πανηγύρισε μια τεράστια νίκη και ισοβαθμεί με την Καλαμάτα μετά από μόλις μία αγωνιστική στα Play-Offs, την στιγμή που η διαφορά τους στην λήξη της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος ήταν 7 βαθμοί!

Οι συνθέσεις

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Οικονόμου, Καλουτσικίδης, Τάχατος, Κατάλντι, Παμλίδης (57' Μάντζης), Μπονέτο (46' Μιράντα), Μορέιρα (67' Κωτσόπουλος), Τσέλιος (86' Μάξι).

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Αυλωνίτης, Ζούλιας (46' Ασλανίδης), Σαραμαντάς (63' Κιάκος), Μπελμόντ, Ντίαζ (84' Στούπης), Παπαγεωργίου, Κρητικός (63' Γιάκοβλεφ), Φόκαμ (87' Βοΐλης), Μωραΐτης.