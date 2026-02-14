Παούνοβιτς: «Ο Γιοβάνοβιτς είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλάδας»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς, στις πρώτες του δηλώσεις μετά την κλήρωση του Nations League, αναφέρθηκε στο μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλάδας, για τις δύο μεταξύ τους συναντήσεις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι στον πάγκο της Ελλάδας. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον γεγονός που προσθέτει αξία στον αγώνα. Ένας εξαιρετικός ειδικός που γνωρίζει καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και το δικό μας. Από αυτή την πλευρά, έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα, και από την άλλη πλευρά, εμπιστευόμαστε τους εαυτούς μας και θα προετοιμαστούμε καλά για κάθε αντίπαλο.

Συνολικά είναι συναρπαστικοί αντίπαλοι, αλλά πάνω απ' όλα μια πολύ καλή διοργάνωση. Μπορεί να μην πήραμε τους αντιπάλους που ελπίζαμε, αλλά είχαμε στο μυαλό μας ότι θα είχαμε ομάδες που είναι ανάμεσα στις δέκα καλύτερες στον κόσμο και την Ευρώπη ως αντιπάλους. Ήμασταν έτοιμοι για οποιοδήποτε αποτέλεσμα, ανυπομονούμε για κάθε αντίπαλο.

Ένας δυνατός όμιλος, αλλά είμαστε δυνατοί, πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. Και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Πιστεύω ότι θα υπάρχει μια εξαιρετική ατμόσφαιρα σε όλους τους αγώνες που παίζουμε στην έδρα μας. Κανείς δεν πρέπει να χάσει ένα τέτοιο θέαμα».