Στιγμές ανατριχίλας στην Τούμπα: Λουτσέσκου, αρχηγοί, όλοι εκεί - «Αδέρφια ζείτε» (pics, vid)

Λουτσέσκου, Καρυπίδης, Πουρλιοτόπουλος, Βιεϊρίνια, παίκτες, ήταν όλοι εκεί! Με λουλούδια στα χέρια, σε αυτήν την μαύρη μέρα για τον ΠΑΟΚ.

Στην Τούμπα. Εκεί που ο πόνος είναι βουβός. Ο ΠΑΟΚ θρηνεί επτά ακόμη αετόπουλα, που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία. Από νωρίς το απόγευμα συρρέει κόσμος για να αφήσει μερικά λουλούδια, στη μνήμη εκείνων που δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

Λίγο μετά τις 20.00 έφτασαν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, βαθιά συντετριμμένοι από την ανείπωτη τραγωδία.

Ραζβάν Λουτσέσκου, Βαγγέλης Πουρλοτιόπουλος, Μαρία Γκοντσαρόβα, Αντρέ Βιεϊρίνια και οι αρχηγοί του ΠΑΟΚ. Όλοι τους με λουλούδια στα χέρια.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα μέλη της ομάδας άφησαν και μία ανθοδέσμη στο σημείο από τον Ιβάν Σαββίδη, ως φόρο τιμής στα αδικοχαμένα αετόπουλα.

Ένα «ΠΑΟΚ σ'αγαπώ και όταν θα πεθάνω, θέλω τον Δικέφαλο στον τάφο μου επάνω» και ένα «αδέρφια ζείτε», όσα ήθελαν να ακουστούν πάνω από τον ουρανό της Τούμπας.