Αρνητική η Μόλντε για Καμπίνι, στρέφεται σε άλλον αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός

Η Μόλντε δεν συναινεί στην παραχώρηση του Καμπίνι και ο Παναθηναϊκός μη έχοντας χρόνο προχωρά για την απόκτηση άλλου αριστερού μπακ. Δύσκολα όμως αυτός θα είναι ο Γκαρσία της Μαρσέιγ.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση αριστερού μπακ, με την περίπτωση του Σαμουκέλε Καμπίνι να είχε προχωρήσει αρκετά και τους ανθρώπους του συλλόγου να βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες σε συνεχή επαφή με την Μόλντε για την συγκεκριμένη υπόθεση.

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «11 αυτοί, 11 εμείς» του OPEN, η νορβηγική ομάδα δεν συναινεί τελικά στην παραχώρηση του 21χρονου Νοτιοαφρικανού μπακ, κάτι που σημαίνει ότι το «Τριφύλλι» θα κινηθεί αναγκαστικά για άλλες περιπτώσεις.

Όσον αφορά το όνομα του Ουλίσες Γκαρσία, που ήρθε στην δημοσιότητα από Γερμανό δημοσιογράφο, είναι πράγματι στην λίστα του Παναθηναϊκού, αλλά αποτελεί μια αρκετά δύσκολη υπόθεση και φαίνεται πως δεν θα προχωρήσει.