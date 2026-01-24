100 χρόνια Απόλλων Καλαμαριάς: Αιώνιος και περήφανος

Ένας αιώνας συμπληρώνεται σήμερα από την ίδρυση του Απόλλωνα Καλαμαριάς, την ομάδα που εκφράζει τον πόνο της προσφυγιάς και του ξεριζωμού, η οποία έχει γράψει τη δική της ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά:

~1926-2026~

Χρόνια Απόλλων Καλαμαριάς

Σήμερα, 24 Ιανουαρίου 2026, ο Απόλλων Καλαμαριάς,η αγαπημένη μας ομάδα, συμπληρώνει εκατό χρόνια ζωής!

Εκατό χρόνια ιστορίας που δεν αποτυπώνονται μόνο σε τίτλους, αγώνες και αποτελέσματα, αλλά κυρίως στις μνήμες, στις ρίζες και στις ψυχές των ανθρώπων που τον δημιούργησαν και τον κράτησαν ζωντανό!

Ο Απόλλων Καλαμαριάς,ιδρύθηκε από πρόσφυγες του Πόντου,24 Ιανουαρίου 1926.Γεννήθηκε ως σύμβολο ελπίδας, αξιοπρέπειας και αναγέννησης. Μέσα από τις δυσκολίες και τις προκλήσεις ενός ολόκληρου αιώνα, παρέμεινε σταθερός φορέας αξιών, πολιτισμού και αθλητικού ήθους, εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια την Καλαμαριά,τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρο τον Ποντιακό Ελληνισμό!

Τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου είναι γεμάτα αγώνες, διακρίσεις, χαρές και λύπες, αλλά πάνω απ’ όλα είναι γεμάτα ανθρώπους: αθλητές, προπονητές, διοικητικούς παράγοντες και κυρίως φιλάθλους που κράτησαν και συνεχίζουν να κρατάνε ζωντανή τη φλόγα του Απόλλωνα Καλαμαριάς από γενιά σε γενιά!

Πέρασε πολέμους, κοινωνικές αναταράξεις, οικονομικές δυσκολίες, αλλά δεν λύγισε. Έζησε στιγμές δόξας και στιγμές δοκιμασίας, πάντα όμως με αξιοπρέπεια, ήθος και πίστη στις αρχές του.

Κάθε κοκκινόμαυρη φανέλα που φορέθηκε, κάθε αγώνας που δόθηκε, κουβαλούσε μέσα του την ιστορική μνήμη και την περηφάνια των προσφύγων προγόνων.Το Κόκκινο για το αίμα,το Μαύρο για το πένθος.

Ο Απόλλων Καλαμαριάς δεν είναι απλώς ένας αθλητικός σύλλογος. Είναι οικογένεια. Είναι οι γενιές των φιλάθλων που μεγάλωσαν στις κερκίδες, οι ιστορίες που πέρασαν από παππού σε εγγόνι, τα δάκρυα χαράς και πίκρας που έγιναν κοινή εμπειρία.

Σήμερα, τιμούμε όσους οραματίστηκαν, όσους αγωνίστηκαν και όσους θυσιάστηκαν για να υπάρχει ο Απόλλων Καλαμαριάς!Αναγνωρίζουμε τη διαδρομή,τιμούμε το παρελθόν,και κοιτάζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Με σεβασμό στην ιστορία και πίστη στις αξίες του, ο Απόλλων Καλαμαριάς συνεχίζει να αποτελεί σύμβολο μνήμης, αγώνα και ελπίδας.

Χρόνια πολλά στον Απόλλωνα μας!

Χρόνια πολλά στον μοναδικό γνήσιο εκπρόσωπο του Ποντιακού Ελληνισμού!