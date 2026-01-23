Μια παγίδα με πολλές παραμέτρους και η μεγάλη κίνηση του Ηλιόπουλου

Πέρασε κι αυτή η περίεργη εβδομάδα που μας φάνηκε σαν… διακοπή για Εθνικές ομάδες αφού δεν θυμάμαι πότε δεν έπαιξε η ΑΕΚ τελευταία φορά παιχνίδι μεσοβδόμαδα. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Θα είχαμε και τον Φεβρουάριο δύο Τετάρτες αλλά ας μην ξύνουμε πληγές τώρα που ξεπεράστηκαν κάπως με τον θρίαμβο της προηγούμενης Κυριακής. Η ΑΕΚ πάει αύριο στη Τρίπολη για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι όπως άλλωστε θα είναι όλα, ελπίζουμε, μέχρι το τέλος της σεζόν. Που θα είναι αν σκεφτούμε πως ακόμη και πέρυσι με αξεπέραστο ρεκόρ ηττών στο τέλος η ΑΕΚ διεκδικούσε ακόμη και την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ καλύτερη θέση από την τελευταία που τερμάτισε…

Είναι ένα παιχνίδι με πολλές ιδιαιτερότητες. Ο αντίπαλος παραδοσιακά δυσκολεύει όλες τις ομάδες. Ακόμη και φέτος που πάει χάλια, ο Αστέρας έκοψε δυο βαθμούς από τον ΠΑΟΚ στην Τρίπολη και μάλιστα τον ισοφάρισε από 1-3 σε 3-3. Και στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό αλλά και στο Καραϊσκάκη ήταν σκληρό καρύδι ενώ στη Φιλαδέλφεια παρότι δεν έχασε με χαζό πέναλτι ή γκολ στις καθυστερήσεις κράτησε την αγωνία μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Είναι μια ομάδα σκληρή ούτως ή άλλως και περισσότερο στην έδρα της. Και τώρα έχει κι έναν προπονητή που την ξέρει πάρα πολύ καλά και της ταιριάζει. Είχε αρκετές μέρες μπροστά του να δουλέψει και σίγουρα θα φέρει ανεβασμένη ψυχολογία. Και βέβαια το σκάουτινγκ της ΑΕΚ πήγε όλο στα σκουπίδια αφού δεν γνωρίζουμε ούτε κατά προσέγγιση τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει το παιχνίδι. Είναι το πρώτο του ματς.

Από την πλευρά της ΑΕΚ πρέπει να δούμε πως θα προσαρμοστεί στη νέα συνθήκη με αγώνα από Κυριακή σε Κυριακή ή Σάββατο χωρίς ενδιάμεσο. Σίγουρα υπάρχει χρόνος για καλύτερη προετοιμασία, γίνονται τουλάχιστον 3 κανονικές προπονήσεις παραπάνω όμως η ΑΕΚ έδειξε στο πρώτο μισό της σεζόν πως της ταιριάζει να έχει ρυθμό με συνεχόμενα παιχνίδια. Και βέβαια, δυσκολεύει η διαχείριση αφού δεν υπάρχει ροτέισον. Η ενδεκάδα του Σαββάτου μπορεί να ήταν η ίδια με του ντέρμπι ή το πολύ πολύ να παίξει ο Πενράις στη θέση του Πηλίου λόγω της ιδιαιτερότητας του αγώνα.

Τώρα με την απουσία του Γκατσίνοβιτς λόγω καρτών θα παίξει πιθανότατα και ένας εκ των Κοϊτά ή Ζοάο Μάριο. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι άλλο. Όμως είναι ευλογία για την ΑΕΚ το να κοιτάει στον πάγκο του ο Νίκολιτς και να βλέπει όλους αυτούς τους παίκτες που 5-6 θα μπορούσαν άνετα να είναι βασικοί και μπορούν αν πάσα στιγμή να αλλάξουν τον αγώνα όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα. Είτε αν θέλει να κάνει διαχείριση θετικού αποτελέσματος, είτε αν κάτι πάει στραβά.

Δεν έχω καμία ανησυχία για την προσέγγιση του αγώνα από την ομάδα. Θα είναι σοβαρή όπως πάντα και κανείς δεν θα πιστεύει πως μετά την τεσσάρα στον ΠΑΟ η ΑΕΚ δεν βλέπει κανέναν και πόσο παραπάνω μια μέτρια ομάδα όπως είναι φέτος ο Αστέρας. Όλα αυτά που συζητάμε τα ξέρουμε καλύτερα γιατί αυτός είναι ο Μάρκο Νίκολιτς και στο συγκεκριμένο θέμα δεν περνάει εξετάσεις. Τις έχει περάσει ήδη. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δείξουν και οι Ενωσίτες που μέσα σε ένα πρωινό εξάντλησαν όλα τα εισιτήρια. Την άλλη Κυριακή η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό. Και η Φιλαδέλφεια πρέπει να πετάει φλόγες.

Η ΑΕΚ πάει ενωμένη σαν γροθιά στην Τρίπολη. Και παραπάνω από όσο περιμέναμε μετά την θαυμάσια κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου να στηρίξει τώρα στα δύσκολα την Ερασιτεχνική και την ομάδα χάντμπολ. Με σεβασμό σε όσα έχει κάνει τόσα χρόνια ο κύριος Παπασταμάτης και την προσπάθεια που έκανε για να σώσει την κατάσταση ο Αλέξης Αλεξίου, ήρθε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ και νο1 του οργανισμού ΑΕΚ και έστειλε ένα σαφές μήνυμα.

Η ΑΕΚ είναι ενωμένη και όποιο κομμάτι της έχει ανάγκη σε μια δυσκολία θα υπάρχει απλωμένο πάντα ένα χέρι βοήθειας. Μια κίνηση που παραπέμπει σε ΑΕΚάρχη όπως πάντα θα πρέπει να είναι ο ηγέτης της Ναυαρχίδας του συλλόγου. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Και όταν έρθει το πρωτάθλημα ένα μεγάλο μερίδιο θα του ανήκει.