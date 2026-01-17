Ποδαρικό με… ασίστ στον αντίπαλο ο Ντραγκόφσκι (vid)

Ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στην φιλική αναμέτρηση της Βίτζεβ Λοτζ με την ουγγρική Πάκσι, με τον έμπειρο πορτιέρε να φέρει μεγάλη ευθύνη στο γκολ που δέχθηκε η ομάδα του.
Συγκεκριμένα, στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης ο Νταγκόφσκι δέχθηκε πάσα από συμπαίκτη του, όμως έκανε κακή εκτίμηση και ουσιαστικά έστρωσε την μπάλα στον αντίπαλο επιθετικό που έκανε το γύρισμα και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.
Widzew Łódź vs Paks— Sport Wander (@sportwander1) January 16, 2026
2-1
Bramki dla Widzewa:
62' Osman Bukari; 72' Sebastian Bergier#belek #HaydiWidzew pic.twitter.com/4lxkdfQiAP