Ποδαρικό με… ασίστ στον αντίπαλο ο Ντραγκόφσκι (vid)

O πρώην -πλέον- τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Βίτζεβ Λοτζ υπέπεσε σε γκάφα, δίνοντας... ασίστ στον αντίπαλο επιθετικό.

Ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στην φιλική αναμέτρηση της Βίτζεβ Λοτζ με την ουγγρική Πάκσι, με τον έμπειρο πορτιέρε να φέρει μεγάλη ευθύνη στο γκολ που δέχθηκε η ομάδα του.

Συγκεκριμένα, στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης ο Νταγκόφσκι δέχθηκε πάσα από συμπαίκτη του, όμως έκανε κακή εκτίμηση και ουσιαστικά έστρωσε την μπάλα στον αντίπαλο επιθετικό που έκανε το γύρισμα και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.