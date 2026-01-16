ΑΕΚ: Πανέτοιμος για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και ο Ζίνι - Μοναδικό πρόβλημα ο Περέιρα

Φουλάρει για το κυριακάτικο ντέρμπι η ΑΕΚ και ο Ζίνι.

Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό προετοιμάζεται η ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να μην αντιμετωπίζει νέα προβλήματα. Εκτός από τον Περέιρα, όλοι πήραν μέρος στην προπόνηση της Παρασκευής και ο Σέρβος τεχνικός καταστρώνει τα πλάνα του.

Οι Ζίνι και Πιερό προπονούνται κανονικά ουσιαστικά από την προηγούμενη Δευτέρα, ωστόσο στο Κύπελλο έμειναν εκτός αποστολής, καθώς κρίθηκαν ανέτοιμοι. Ο φορ από την Ανγκόλα όμως έχει πολλές ελπίδες όχι απλά να βρεθεί στην αποστολή για το κυριακάτικο ντέρμπι, αλλά και να αγωνιστεί.