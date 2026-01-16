Η Γιουβέντους που έρχεται…

Η Ίντερ είναι εκείνη που μοιάζει το φαβορί, όμως οι αριθμοί της Γιουβέντους λένε ότι, αν συνεχίσει με αυτό, τον ρυθμό μπορεί να «χτυπήσει» το Scudetto.

Πάνε χρόνια από την τελευταία φορά που η Vecchia Signora πανηγύρισε το πρωτάθλημα και πλέον τη βλέπουμε να καταφέρνει μέχρι να βγει στο Champions League. Πλέον, οι Τορινέζοι έχουν μπει σε μια νέα φάση με την αλλαγή στον πάγκο. Ο Ιγκόρ Τούντορ έφυγε, ο Λουτσιάνο Σπαλέτι ζορίστηκε στην αρχή αλλά κατάφερε να ισιώσει το καράβι και πλέον υπάρχει κουβέντα…

Οι Bianconeri μάζεψαν 28 βαθμούς από 11 αγώνες και στο διάστημα αυτό, καλύτερη συγκομιδή έχει μόνο η πρωτοπόρος, Ίντερ. Όμως πέρα από τους πόντους, ξεκάθαρη είναι και η βελτίωση που έχει φέρει στο μάτι ο Σπαλέτι. Μετά τις ισοπαλίες με Σπόρτινγκ, Τορίνο, Φιορεντίνα και την ήττα στο Maradona από την Νάπολι, οι Bianconeri το πάνε καλά αν και μέχρι πριν 2 αγωνιστικές δεν έβλεπαν γκολ από τους επιθετικούς τους ούτε όταν έπεφταν για ύπνο.

Μετά το άσχημο ξεκίνημα, ο καινούριος allenatore οδήγησε την ομάδα στις σημαντικές νίκες με Μπολόνια εκτός (0-1) και Ρόμα εντός έδρας (2-1), ενώ με τους «μικρούς» αντιπάλους, με τους οποίους για παράδειγμα η Μίλαν ζορίζεται, όπως οι Πίζα, Σασουόλο, Κρεμονέζε, έκανε 3x3 με γκολ 10-0. Μοναδική γκέλα; Το 1-1 εντός με την Λέτσε σε ένα ματς που οι παίκτες έδωσαν το πέναλτι στον Ντέιβιντ για να «ξεμπουκώσει» και εκείνος το έχασε με εκτέλεση «Πανένκα».

Από εδώ και πέρα, το πρόγραμμα λέει εκτός με Κάλιαρι, επιστροφή στο Champions League με την Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο και «καπάκι» αυτό που οι γείτονες λένε ‘scontro diretto’, σύγκρουση με άμεσο συνδιεκδικητή, την Νάπολι, στο Τορίνο. Στο πρόγραμμα για τον δεύτερο γύρο υπάρχουν ακόμα αγώνες με Αταλάντα, Ίντερ, Λάτσιο, Ρόμα, Κόμο.

«Παρακολούθησα το Ίντερ-Νάπολι, δεν νομίζω ότι είμαστε ακόμα σε αυτό το επίπεδο» είπε ο Σπαλέτι, ο οποίος όμως δεν απέκλεισε τίποτα. «Μέχρι στιγμής, η ομάδα αξίζει έναν βαθμό στο 7, μπορούμε να βελτιωθούμε σε πολλά σημεία. Αυτό το πρώτο κομμάτι με νίκες, μπορεί να πείσει τους παίκτες ότι είναι καλύτεροι απ’ ότι ακόμα και οι ίδιοι πίστευαν».

Από τη μέρα που έπιασε δουλειά ο 66χρονος, η Γιούβε έχει μειώσει τη διαφορά από όλες σχεδόν τις ομάδες που βρίσκονταν και βρίσκονται από πάνω της, όπως Μίλαν (2), Κόμο, Ρόμα, Νάπολι (6) και Μπολόνια (12). Είπαμε, έχει μόνο μία ήττα, από τους Partenopei, αλλά και 7 νίκες και βάσει των στατιστικών μπορεί στο τέλος της σεζόν να φτάσει τους 78, ένας αριθμός που λέει ότι μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

Το mind game του Αλέγκρι

Τη γνώμη του σχετικά με τη φόρμα της Γιουβέντους έδωσε και ένας παλιός γνώριμος. Ο νυν προπονητής της Μίλανκαι πρώην της Γιούβε, Μαξ Αλέγκρι, δήλωσε ότι οι Τορινέζοι μπορούν να πάρουν 50 πόντους μόνο στον δεύτερο γύρο, άρα και να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Mind game; Πιθανότατα, όμως ο Σπαλέτι προτίμησε να μην δώσει μεγάλη έκταση. «Δεν ξέρω, πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε. Έχουμε πολύ δρόμο…».