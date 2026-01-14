«Σήμερα επισημοποιείται η μεταγραφή του Αντίνο στον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Παναθηναϊκός δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο, παρά την αρνητική στάση που είχε για πολλές ημέρες ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, με την επιμονή των «πράσινων» να δικαιώνεται.
Η μεταγραφή του 20χρονου εξτρέμ είναι πλέον μια... ανάσα πριν την ολοκλήρωσή της, με τον Χουάν Εστεμπάν Σουράσι να αναφέρει πως σήμερα αναμένεται να οριστικοποιηθεί, με το «σήριαλ» να λαμβάνει τέλος.
Η ανάρτησή του:
«Τέλος στο σίριαλ για την Γοδόι Κρουζ. Σήμερα θα επισημοποιηθεί επίσημα η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό. Εντυπωσιακά ποσά για τα δεδομένα της αργεντίνικης αγοράς».
#GodoyCruz fin de la novela.— Juan Esteban Suraci (@juansuraci) January 14, 2026
Hoy quedará formalizada oficialmente la transferencia de Santino Andino al #Panathinaikos
Números imponentes para el mercado argentino pic.twitter.com/XQaqW9hI6m