«Η Ατλέτικο Μαδρίτης θέλει τον Μιτάι!»

Σε αναζήτηση αριστερού μπακ βρίσκεται η Ατλέτικο Μαδρίτης και στα υπόψη της βρίσκεται ο Μάριο Μιτάι.

Έναν αριστερό μπακ αναζητά αυτόν τον Ιανουάριο η Ατλέτικο Μαδρίτης και στη λίστα του Ντιέγκο Σιμεόνε βρίσκεται και το όνομα του Μάριο Μιτάι. Πρώτος στόχος των «ροχιμπλάνκος» είναι ο Κάρλος Ρομέρο της Βιγιαρεάλ, ωστόσο τα 45 εκατ. ευρώ που απαιτούνται τον καθιστούν δύσκολο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, στα υπόψη βρίσκεται και ο Μάριο Μιτάι, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλ Ιτιχάντ και έχει συμβόλαιο έως το 2028. Ο 22χρονος Αλβανός μπακ είναι μια πιο προσιτή λύση, καθώς η τιμή του κυμαίνεται στα 10 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Σαουδαράβων

Εκτός από την Ατλέτικο, ενδιαφέρον για τον πρώην άσο της ΑΕΚ δείχνει και η Σάντερλαντ.