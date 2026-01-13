Κραλ: Στις χειρότερες μεταγραφές του 21ου αιώνα για την Σπαρτάκ Μόσχας!  

O παλαίμαχος μέσος της εθνικής Ρωσίας, αλλά και πρώην προπονητής της Σπαρτάκ, Ντμίτρι Αλενίτσεφ χαρακτήρισε τον Άλεξ Κραλ ως τη χειρότερη μεταγραφής της ρωσικής ομάδας στον 21ο αιώνα από κοινού με τον Χους Τιλ!

Ο Κραλ, ο οποίος βρίσκεται στα «ραντάρ» του Παναθηναϊκού ανήκε στη Σπαρτάκ Μόσχας από το 2019 έως το 2024, καταγράφοντας 60 εμφανίσεις και έξι ασίστ. Η καριέρα του Τσέχου αμυντικού χαφ δεν είχε την επιτυχία που ονειρευόταν αφού δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στη Ρωσία.



Μάλιστα η Σπαρτάκ Μόσχας είχε δαπανήσει 12 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του, ενώ του πρόσφερε πενταετές συμβόλαο συνεργασίας,

«Να πω εξαρχής ότι δεν θεωρώ σωστό να κρίνουμε παίκτες που αποκτήθηκαν με 5 εκατομμύρια ευρώ ή λιγότερα. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τον Αμπένα, αλλά ήταν σχετικά φθηνός, οπότε οι προσδοκίες δεν ήταν υψηλές.



Αν μιλάμε για ακριβές μεταγραφές, τότε μου έρχονται στο μυαλό οι Χους Τιλ και Άλεξ Κραλ, για τους οποίους δαπανήθηκαν συνολικά 30 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι του 2019. Ειλικρινά, δεν υπήρξε καμία ανταπόδοση από αυτή την επένδυση», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αλενίτσεφ.