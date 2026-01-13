«Καταρχήν συμφωνία Παναθηναϊκού και Γοδόι Κρους για Αντίνο» (pic&vids)!

Ο Σαντίνο Αντίνο προβάρει την πράσινη φανέλα με το τριφύλλι καθώς ο Παναθηναϊκός έφτασε σε καταρχήν συμφωνία με τη Γοδόι Κρους για την απόκτησή του έναντι 10.2 εκατ. ευρώ όπως μετέδωσαν τα ξημερώματα στην Αργεντινή.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε με όλες του τις δυνάμεις να κλείσει την μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο και σύμφωνα με τον Σεμπάστιαν Σρουρ, που έφερε πρώτος στο προσκήνιο την συγκεκριμένη υπόθεση, υπάρχει... λευκός καπνός από τις διαπραγματεύσεις με την Γοδόι Κρους.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Σεμπάστιαν Σρουρ, δημοσιογράφο που είναι γνωστό ότι έχει εξαιρετικές πηγές στα θέματα της Γοδόι Κρους, οι επαφές ανάμεσα στο «Τριφύλλι» και την αργεντίνικη ομάδα οδηγούνται οριστικά σε αίσιο τέλος, αφού υπάρχει καταρχήν συμφωνία για την απόκτηση του 75% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή έναντι 10.2 εκατ. ευρώ.

Η ανάρτησή του:

Principio de acuerdo entre Godoy Cruz y el Panathinaikos por Santino Andino: 10, 2 millones de euros por el 75% de la ficha.

Caído también Maher. #River — Sebastián Srur (@Sebasrur) January 12, 2026

Η Ρίβερ, ο Γκαγιάρδο και ο Ολυμπιακός

Μια υπόθεση που έμοιαζε τελειωμένη για τη Ρίβερ Πλέιτ και τον παλαίμαχο σούπερ σταρ και νυν προπονητή της, Μαρσέλο Γκαγιάρδο, που ήθελε σαν τρελός την απόκτησή του, μετατράπηκε σε μεταγραφικό θρίλερ μετά το δυναμικό μπάσιμο του Παναθηναϊκού, που όλα δείχνουν ότι έφερε εις πέρας το «μεγάλο κόλπο».

Ο Σαντίνο Αντίνο, θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους νεαρούς εξτρέμ της Αργεντινής και ο Γκαγιάρδο πάλεψε μέχρι τέλους για να τον πάρει στους «εκατομμυριούχους», αλλά η συγκυρία δεν τον ευνόησε. Ο 20χρονος εξτρέμ άλλαξε γραφείο μάνατζερ (τα δικαιώματά του απέκτησε η πασίγνωστη βραζιλιάνικη Roc Nation Sports Brazil που έχει στην κορωνίδα των πελατών της τον Βινίσιους) και αποφάσισε την ύστατη στιγμή να «φρενάρει» τη μετακίνησή του στη Ρίβερ Πλέιτ, παρά το γεγονός ότι οι δύο σύλλογοι είχαν έρθει σε συμφωνία.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, διέρρεαν πληροφορίες ότι η Ρίβερ και η Γοδόι Κρουζ είχαν ουσιαστικά κλείσει το deal στα 5 εκατ. δολάρια για αγορά του 80% των δικαιωμάτων του. Ολα έδειχναν πως απέμεναν μόνο τυπικά ζητήματα και η αισιοδοξία στις τάξεις των «μιγιονάριος» ήταν τέτοια, που γινόταν λόγος ακόμη και για επίσημο φιρμάνι μέσα στις γιορτές.

Όμως, το ποδόσφαιρο συχνά επιφυλάσσει ανατροπές. Πριν πέσουν οι υπογραφές, η πλευρά του ποδοσφαιριστή ενημέρωσε τη Γοδόι Κρους ότι ο Αντίνο δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη διαδικασία με τη Ρίβερ, καθώς επιθυμεί να εξαντλήσει τις πιθανότητες να αγωνιστεί στην Ευρωπη.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αίσθηση στην Αργεντινή, με τη Ρίβερ να επιλέγει στάση αναμονής, ελπίζοντας πως ο παίκτης θα αλλάξει γνώμη μέσα στις επόμενες ημέρες. Αρχικά του έδωσε προθεσμία μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου και κατόπιν συνεχείς παρατάσεις, εν μεσω επικοινωνίας του Γκαγιάρδο με τον παίκτη. Εις μάτην.

Από το περασμένο καλοκαίρι βρισκόταν επίσης στα ραντάρ του Ολυμπιακού, της Κόμο, της Θέλτα, Τορίνο, Μπολόνια κι άλλων ευρωπαϊκών, αλλά και βραζιλιάνικων συλλόγων. Ο Παναθηναϊκός, εντούτοις, δεν είχε «μιλήσει» ακόμα.

Το έκανε αποφασιστικά, μεθοδικά και με άκρα μυστικότητα κατάφερε να κλείσει, όπως όλα δείχνουν, ένα σπουδαίο deal για το παρόν και το μέλλον. Μην ξεχνάμε την ηλικία του παίκτη (20 ετών), την προοπτική, τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά με πρώτο απ’ όα την ταχύτητα, αλλά πρώτα και κύρια τη μαγική λέξη «φιλοδοξία».

Το βιογραφικό και τα κατορθώματά του

Η ιστορία του Σαντίνο Αντίνο μοιάζει λιγότερο με ποδοσφαιρική διαδρομή και περισσότερο με προδιαγεγραμμένο πεπρωμένο. Εντάχθηκε στις ακαδημίες της στη Γοδόι Κρουζ μόλις στα οκτώ του χρόνια και από την πρώτη στιγμή έδειξε πως δεν επρόκειτο για ένα ακόμη παιδί με όνειρα, αλλά για έναν παίκτη που βιαζόταν να μεγαλώσει ποδοσφαιρικά.

Η πρόοδός του ήταν τέτοια, ώστε «πηδούσε» ηλικιακές κατηγορίες με χαρακτηριστική άνεση, χωρίς να δείχνει ότι ζορίζεται από τον αυξημένο ανταγωνισμό. Στα 15 του χρόνια (!) έκανε ήδη το ντεμπούτο του με τη δεύτερη ομάδα, σε μια ηλικία όπου οι περισσότεροι συνομήλικοί του βρίσκονταν ακόμη σε καθαρά αναπτυξιακό στάδιο.

Οπαδός της Γοδόι Κρουζ από παιδί, σπλάχνο των ακαδημιών και ball boy στο γήπεδο, ο Αντίνο μεγάλωσε κυριολεκτικά μέσα στον σύλλογο. Η πρώτη του εμφάνιση με την ομάδα των «ανδρών» δεν θα μπορούσε να αργήσει. Ήρθε αθόρυβα, στα 17 του χρόνια, χωρίς φανφάρες και χωρίς πίεση. Ο ίδιος, ωστόσο, φρόντισε να κρατήσει το καλύτερο για τη συνέχεια.

Η καθιέρωση δεν έγινε απότομα, αλλά σταδιακά. Ο Αντίνο μπήκε στον κορμό της Γοδόι Κρουζ με υπομονή, κερδίζοντας λεπτά συμμετοχής και ρόλο. Το σημείο καμπής ήρθε τον περασμένο Σεπτέμβρη, σε παιχνίδι απέναντι στην Ουρακάν. Η Γοδόι έχανε στο ημίχρονο, όταν ο προπονητής Γουόλτερ Όλντρα γύρισε στον πάγκο και του έδωσε την ευκαιρία. Ο Αντίνο δεν την άφησε να χαθεί. Σκόραρε, χάρισε την ισοπαλία και, ουσιαστικά, άνοιξε την πόρτα της καθιέρωσης.

«Είμαι ευτυχισμένος, γιατί είμαι οπαδός αυτής της ομάδας από παιδί. Λατρεύω τον σύλλογο με όλη μου την καρδιά και αυτό το γκολ ήταν πανέμορφο για εμένα», δήλωσε μετά το ματς. Ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, το κουκούλι έσπασε.

Στα επόμενα εννέα παιχνίδια σημείωσε δύο ακόμη γκολ και μοίρασε δύο ασίστ, με τα μέσα της Αργεντινής να συμφωνούν σε κάτι που ακουγόταν ολοένα και πιο δυνατά: ο Αντίνο είχε αλλάξει το πρόσωπο της Γοδόι Κρουζ. Συνολικά, μέχρι σήμερα, έχει ξεπεράσει τις 35 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις, με έξι γκολ στο πρωτάθλημα και ενεργή παρουσία στη δημιουργία, αριθμοί ιδιαίτερα σημαντικοί για έναν εξτρέμ μόλις 20 ετών.

Ήδη αγαπημένο παιδί της εξέδρας, ο Αντίνο έγινε θρύλος της κερκίδας στο πρώτο του μεγάλο ντέρμπι, απέναντι στην άσπονδη γειτόνισσα Ιντεπεντιέντε. Το ντέρμπι της Μεντόσα κουβαλά βαριά ιστορία και μνήμες, με πιο χαρακτηριστική τον πανηγυρισμό του Νταβίντ Φερνάντες το 2008, όταν φίλησε το κόκκινο παπούτσι του μετά από νικητήριο γκολ.

Ο Αντίνο τότε ήταν μόλις τριών ετών, μεγάλωσε όμως με αυτόν τον μύθο. Τον Απρίλιο, ήταν η δική του σειρά. Σκόραρε για το 1-0 με εξαιρετικό σουτ και πανηγύρισε βγάζοντας ένα κόκκινο παπούτσι που είχε κρύψει πίσω από το τέρμα, επαναλαμβάνοντας την ιστορική εικόνα. Οι οπαδοί δεν χρειάστηκαν εξηγήσεις. Κατάλαβαν πως το «χρυσό» τους παιδί είχε μόλις γράψει τη δική του σελίδα.

Η αγωνιστική του άνοδος δεν πέρασε απαρατήρητη και σε εθνικό επίπεδο. Τον Νοέμβρη κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική Αργεντινής U20 και σύντομα καθιερώθηκε.

Συμμετείχε στο Κόπα Αμέρικα της κατηγορίας τον περασμένο Ιανουάριο, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι του ρόστερ. Μετρά ήδη πάνω από δέκα συμμετοχές και τρία γκολ με την U20, πλαισιώνοντας παίκτες που θεωρούνται τα κορυφαία ταλέντα της χώρας του.

Η παρουσία του σταθερά στις κλήσεις φανερώνει ότι θεωρείται παίκτης πρώτης γραμμής για τη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.

Δίπλα του βρίσκονται ποδοσφαιριστές που έχουν ήδη κάνει τεράστιες μεταγραφές, όπως ο Φράνκο Μασταντουόνο και ο Κλαούντιο Ετσεβερί. Ο Αντίνο τοποθετείται στο ίδιο ράφι με τα μεγαλύτερα νεανικά ονόματα της Αργεντινής, ως μία από τις βασικές ελπίδες της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Από το ντεμπούτο του στην πρώτη κατηγορία με τη Γοδόι και έπειτα, άρχισε να αποκτά σταθερό χρόνο συμμετοχής, κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, με ελευθερία κινήσεων προς τον άξονα. Μέχρι σήμερα έχει συμπληρώσει πάνω από τριάντα πέντε επίσημες συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την πρώτη ομάδα, αριθμός ιδιαίτερα υψηλός για την ηλικία του.

Στο πρωτάθλημα Αργεντινής έχει ήδη πετύχει έξι γκολ, ενώ έχει μοιράσει και ασίστ, συμμετέχοντας άμεσα σε φάσεις σκοραρίσματος της ομάδας του. Οι αριθμοί αυτοί αποκτούν μεγαλύτερη αξία αν ληφθεί υπόψη ότι δεν πρόκειται για παίκτη περιοχής, αλλά για εξτρέμ που ξεκινά συχνά μακριά από το τέρμα και καλείται να δημιουργήσει καταστάσεις. Παράλληλα, έχει αγωνιστεί και σε διεθνείς διοργανώσεις της Νότιας Αμερικής, όπου πρόσθεσε γκολ και εμπειρίες απέναντι σε αντιπάλους διαφορετικού ρυθμού και έντασης.

Πέρα από το καθαρό σκοράρισμα, τα στατιστικά του δείχνουν έναν παίκτη ενεργό στη δημιουργία. Εκτελεί σταθερά σουτ ανά παιχνίδι, επιχειρεί κάθετες πάσες και συμμετέχει στο χτίσιμο επιθέσεων από τα άκρα. Η συνεισφορά του δεν περιορίζεται στα τελικά νούμερα, αλλά αποτυπώνεται και στη συχνή παρουσία του σε φάσεις που καταλήγουν σε τελικές προσπάθειες συμπαικτών.

Στην εθνική, ο ρόλος του είναι παρόμοιος με εκείνον στον σύλλογο. Αγωνίζεται κυρίως από τα άκρα, ως αριστερός εξτρέμ, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στο ένας εναντίον ενός και λειτουργεί ως παίκτης που εκμεταλλεύεται άριστα τους χώρους. Οι εμφανίσεις του χαρακτηρίζονται από ένταση, διάθεση για πίεση ψηλά και συμμετοχή στο επιθετικό πλάνο, στοιχεία που εκτιμώνται ιδιαίτερα στο σύγχρονο αργεντίνικο μοντέλο ανάπτυξης παικτών.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι δεν είναι απλώς ένα ανερχόμενο όνομα και υπογραμμίζουν ότι αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, η συνέχεια μοιάζει λιγότερο με υπόσχεση και περισσότερο με φυσική εξέλιξη της ποιότητας και της νοοτροπίας νικητή με την οποία είναι μπολιασμένος.