Σύμφωνα με δημοσίευμα της «AS» και ο Παναθηναϊκός θέλει τον Σαντίνο Αντίνο

Το διάσημο ισπανικό Μέσο, εμπλέκει το «τριφύλλι» στην περίπτωση του Αργεντινού εξτρέμ που προσπαθεί να αποκτήσει ο Ολυμπιακός από το περασμένο καλοκαίρι.

Το όνομα του Σαντίνο Αντίνο, έχει μπει για τα καλά στη ζωή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ, απασχολεί τον Ολυμπιακό από το περασμένο καλοκαίρι. Τα δημοσιεύματα είναι συνεχή και το τελευταίο έρχεται να δώσει μια νέα τροπή στην υπόθεση.

Όπως αναφέρει η «AS» και συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος, Εδουάρδο Μπούργος Ροντρίγκεθ, για τον λατινοαμερικάνο εξτρέμ – αγωνίζεται κυρίως στα αριστερά – ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο δημοσίευμα:

«Ο Σαντίνο Αντινό υπέγραψε με την Roc Nation Sports Brazil ως νέα εκπροσώπησή του. Η μεταγραφή του στη Ρίβερ Πλέιτ ήταν σε καλό δρόμο, αλλά τώρα κρέμεται από μια κλωστή. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και βραζιλιάνικες ομάδες τον θέλουν. Δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο με τη Θέλτα.

Ο Σαντίνο Αντίνο περνά και επίσημα σε μια νέα φάση της καριέρας του, καθώς εντάχθηκε στο δυναμικό της Roc Nation Sports Brazil, της εταιρείας που εκπροσωπεί μερικά από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα και καθιερωμένα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως ο Βινίσιους και ο Έντρικ. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ειδικού βίντεο που γνώρισε μεγάλη απήχηση στα social media, με τον 20χρονο Αργεντινό εξτρέμ να εκφράζει δημόσια τη χαρά του για τη νέα αυτή συνεργασία.

Από πλευράς Roc Nation, ο CEO Φρεντερίκο Πένα, χαρακτήρισε τον Αντίνο έναν από τους πιο υποσχόμενους ποδοσφαιριστές της γενιάς του στην Αργεντινή, τονίζοντας ότι το αγωνιστικό του προφίλ ταιριάζει απόλυτα στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και των μεγάλων συλλόγων.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα και το μεταγραφικό του μέλλον. Παρότι η Ρίβερ Πλέιτ είχε φτάσει σε συμφωνία με τη Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του 50% των δικαιωμάτων του έναντι 4,5 εκατ. δολαρίων, η αλλαγή εκπροσώπησης και η στρατηγική της Roc Nation να διερευνήσει επιλογές στην Ευρώπη και τη Βραζιλία οδήγησαν τον παίκτη στο να “παγώσει” την υπόθεση. Στο κάδρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, αλλά και σύλλογοι από τη βραζιλιάνικη αγορά.

Αγωνιστικά, ο Αντίνο έχει ήδη δώσει δείγματα του ταλέντου του σε διεθνές επίπεδο. Ξεχώρισε στο Copa Sudamericana με τη Γοδόι Κρουζ, πετυχαίνοντας εντυπωσιακά γκολ απέναντι σε Ατλέτικο Μινέιρο και Γκρέμιο, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής Κ20, συμμετέχοντας τόσο στο Παγκόσμιο Κύπελλο όσο και στο Νοτιοαμερικανικό Πρωτάθλημα».