Γκρόβα: «Κλείνει ο Αντίνο στον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο δημοσιογράφος που φέρεται να περνάει τις θέσεις του προέδρου της Γοδόι Κρουζ αναφέρει ότι όλα δείχνουν «deal» για τον Σαντίνο Αντίνο με… τρελά ποσά.

Ο Παναθηναϊκός καταβάλει εδώ και αρκετές ημέρες τεράστια προσπάθεια για να αποκτήσει τον Σαντίνο Αντίνο, έχοντας σύμμαχο τον ίδιο τον παίκτη και παίζοντας... κόντρα στην επιθυμία της διοίκησης της Γοδόι Κρουζ να τον παραχωρήσει στην Ρίβερ Πλέιτ.

Πλέον όμως τα πράγματα μοιάζουν να παίρνουν τον δρόμο τους, με το «Τριφύλλι» να ανεβάζει κατά πολύ την προσφορά του και να παίζει σε αυτά τα ποσά δίχως αντίπαλο!

Ο Χερμάν Γκαρθία Γκρόβα, δημοσιογράφος που είναι κοντά στον πρόεδρο της Γοδόι Κρουζ, ανέφερε ότι οι «πράσινοι» προσφέρουν 10.2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Αργεντίνου εξτρέμ, ενώ εάν δεν υπάρξει μεταπώληση σε 2 χρόνια τότε ο Παναθηναϊκός θα δώσει άλλα 3.4 εκατ. ευρώ και θα έχει πια το 100% του ποδοσφαιριστή.

«Η συμφωνία κοντεύει να οριστικοποιηθεί» αναφέρει χαρακτηριστικά κι έτσι φαίνεται πως ο παίκτης... προβάρει τα πράσινα, με τον σύλλογο να δείχνει έμπρακτα όλο αυτό το διάστημα πόσο θέλει να τον κάνει κάτοικο Αθηνών.

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