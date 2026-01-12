«Ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση εννέα εκατομμυρίων ευρώ για τον Φρεντ»

Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση στην Φενερμπαχτσέ για την απόκτηση του Φρεντ.

Οι Πειραιώτες προετοιμάζονται για τον προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αλλά παράλληλα... τρέχουν και τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Ερκάν Γιουρουτσάν, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται έντονα για την απόκτηση του Φρεντ από την Φενερμπαχτσέ, ενώ το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν και πρόταση στην ομάδα της Τουρκίας.

Η πρόταση αυτή φτάνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να μετακομίσει στον Πειραιά ο έμπειρος Βραζιλιάνος μέσος, σύμφωνα με τον Γιουρουτσάν.

Πάντως, τα τουρκικά δημοσιεύματα συνήθως δεν είναι και τα πιο αξιόπιστα και ειδικά σε μία θέση που ο Ολυμπιακός δεν «καίγεται» άμεσα για ενίσχυση, σε αντίθεση με αυτή του εξτρέμ.