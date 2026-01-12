«Τελειώνει» του Ντραγκόφσκι στη Βίντζεβ Λοτζ - Πέρασε ιατρικά και υπογράφει έως το 2029

Τα τυπικά μένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ντραγκόφσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βίντζεβ Λοτζ.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η επιστροφή του Μπαρτομιέι Ντραγκόφσκι στην Πολωνία, καθώς την Κυριακή πέρασε από ιατρικές εξετάσεις για τη Βίντζεβ Λοτζ. Ο Πολωνός τερματοφύλακας, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Παναθηναϊκό, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2029 και να ανακοινωθεί ακόμα και εντός της ημέρας.

Με τον Παναθηναϊκό οι συζητήσεις του πολωνικού συλλόγου βρίσκονται σε καλό σημείο και απομένουν κάποιες λεπτομέρειες για να κλείσει το ντιλ.

Όπως γράφουν στην Πολωνία, ο 28χρονος διεθνής γκολκίπερ θα ταξιδέψει την Τρίτη για την Τουρκία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Βίντζεβ στο Μπελέκ, ενώ το πρώτο του ανεπίσημο ντεμπούτο αναμένεται να το κάνει την Κυριακή, στο φιλικό απέναντι στην Πάκσι.

