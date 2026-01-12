Ολυμπιακός: Ο Ταρέμι ξεπερνά τους Μαροκινούς

Ο Μεχντί Ταρέμι έχει καταφέρει να προσπεράσει τους Ελ Αραμπί και Ελ Κααμπί στη συχνότητα του σκοραρίσματος στον Ολυμπιακό.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ένας από τους πιο «καυτούς» επιθετικούς που έχουν περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα και τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μεχντί Ταρέμι δείχνει όχι απλά να συμβαδίζει μαζί του στη συχνότητα των γκολ, αλλά να τον ξεπερνάει, όπως και τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Ο 33χρονος Ιρανός φορ κατάφερε να σκοράρει στα ματς με Κηφισιά, ΟΦΗ και Ατρόμητο, κατά την απουσία του Ελ Κααμπί στο Κόπα Άφρικα και έφτασε τα 13 γκολ σε 21 παιχνίδια με τους «ερυθρόλευκους», έχοντας το απίστευτο 0,62 γκολ ανά αγώνα.

Στο πρωτάθλημα μετρά 8 γκολ σε 11 αγώνες, χωρίς να είναι σε όλα βασικός, έχοντας ξεπεράσει τις επιδόσεις των Μαροκινών. Ο Ελ Κααμπί στην πρώτη του σεζόν είχε 6 γκολ στα πρώτα 11 ματς πρωταθλήματος, και 10 τέρματα στα 21 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Ελ Αραμπί είχε 4 γκολ στο ίδιο διάστημα στο πρωτάθλημα και 11 τέρματα στα 21 πρώτα του ματς.

Ο Ταρέμι δικαιώνει και με το παραπάνω τον Ολυμπιακό που τον επέλεξε και δείχνει ότι είναι ένας αξιόπιστος σκόρερ που μπορεί να αφήσει το στίγμα του στην ιστορία της ομάδας.