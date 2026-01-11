Με τον Ραφίνια να πετυχαίνει δύο γκολ, η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε 3-2 της Ρεάλ Μαδρίτης στο clasico της Σαουδικής Αραβίας και κράτησε δικό της το Supercopa.

Σε ένα ντέρμπι με τρελό φινάλε καθώς η Ρεάλ έχασε δύο απίστευτες ευκαιρίες, η Μπαρτσελόνα κράτησε το πολύτιμο 3-2 στο φινάλε παρότι έπαιζε με 10 παίκτες. Η ομάδα του Χάνζι Φλικ διατήρησε έτσι τον τίτλο της στο ισπανικό Super Cup, ο οποίος είναι ο 16ος της ιστορίας του συλλόγου στον θεσμό.

Λίγο καλύτερα μπήκε η Ρεάλ στο ματς και στο 14’ ο Βινίσιους έφυγε μόνος του από αριστερά και συνέκλινε αλλά το πλασέ του ήταν πολύ αδύναμο και πήγε στον Ζοάν Γκαρθία. Όσο όμως τα λεπτά περνούσαν, η Μπαρτσελόνα ήταν εκείνη που ανέβαινε και ένιωθε καλύτερα στον αγώνα. Στο 27’ ο Ραφίνια έβαλε το πρώτο τεστ στον Κουρτουά, που αντέδρασε σωστά, ενώ στην απέναντι πλευρά μόνος βρέθηκε ο Γκονθάλο Γκαρθία όμως το τελείωμά του ήταν εντελώς «άψυχο».

Το ρολόι πλέον έδειχνε 35’ όμως στο ματς υπήρχε ακόμα μια αιωνιότητα. Σε εκείνο το σημείο ο Γιαμάλ έβγαλε μια μπαλιά παγκόσμιας κλάσης από τα 30 μέτρα και μόνο του τον Ραφίνια, όμως ο Βραζιλιάνος τη χαράμισε με κακό τελείωμα. Ευτυχώς για τους Blaugrana, ο πρώην άσος της Λιντς επανόρθωσε για το λάθος του στο επόμενο λεπτό καθώς έφυγε στην κόντρα και με διαγώνιο συρτό σουτ αυτή τη φορά δεν άφησε περιθώριο στον Κουρτουά (1-0).

Σε εκείνο το σημείο οι περισσότεροι θα περίμεναν το δεύτερο μέρος για να δουν γκολ, όμως από το 45’ και μετά, αυτά έπεσαν βροχή σε ένα απίστευτο σετ καθυστερήσεων. Στο 45+2’ ο Βινίσιους έφυγε μόλις για δεύτερη φορά από αριστερά, έκανε τρομερή ντρίμπλα στον Κουντέ και δεύτερη στον Έρικ Γκαρθία και με όμορφο πλασέ βρήκε τη γωνία (1-1).

Κι όμως, ο έξτρα χρόνος είχε πολύ υλικό ακόμα. Στο 45+4’ ο Πέδρι έκανε καταπληκτική ζυγισμένη κάθετη στον Λεβαντόβσκι, ο οποίος με μία επαφή πήρε την μπάλα μπροστά του και στην έξοδο του Κουρτουά την τσίμπησε με το εξωτερικό από πάνω του για το 2-1 σαν σε ποίημα. Το παιχνίδι είχε όμως ακόμα ένα γκολ πριν την επανάληψη και αφού ο Χάουσεν με κεφαλιά βρήκε το οριζόντιο, ο Γκαρθία με σουτ πέφτοντας έστειλε την μπάλα δοκάρι-δοκάρι-και-μέσα για το 2-2.

Και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, η επανάληψη είναι πιο «ήρεμη». Στο 51’ ο Βινίσιους, ζεστός, νικήθηκε από τον Ζοάν Γκαρθία και σούταρε άουτ και στο 62’ ο keeper των Καταλανών είπε «όχι» Ροντρίγκο. Δυστυχώς για την Ρεάλ, δεν έβαλε γκολ στο καλό της διάστημα και η μπίλια έκατσε στην Μπαρτσελόνα.

Ο Γιαμάλ απείλησε στο 70’ τον Κουρτουά αλλά στο 73’ ο Βέλγος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, όταν το σουτ του Ραφίνια κόντραρε στον Ασένθιο και άλλαξε πορεία για το 3-2. Στο 76’ ο Αλόνσο έριξε τον Μπαπέ στη «μάχη» αλλά ο Γάλλος δεν ήταν μέσα στις μεγάλες φάσεις. Αφού ο Ντε Γιονγκ είδε κόκκινη στο 90’ και στο 95’ ο Ράφσορντ έχασε τετ-α-τετ, οι Blancos γέμισαν την περιοχή στο φινάλε αλλά οι Καρέρας και Ασένθιο «πέτυχαν» τον Ζοάν Γκαρθία.

Μπαρτσελόνα (Χάνζι Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία (83’ Χεράρδ Μαρτίν), Άλεξ Μπαλντέ, Ντε Γιονγκ, Πέδρι, Φερμίν Λόπεθ (66’ Ντάνι Όλμο), Ραφίνια (83’ Ράσφορντ), Γιαμάλ (90’ Αραούχο), Λεβαντόβσκι (66’ Φεράν Τόρες).

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Καρέρας, Χάουσεν (76’ Αλάμπα), Τσουαμενί, Ασένθιο, Βαλβέρδε (68’ Αρντά Γκιουλέρ), Καμαβίνγκα (82’ Θεμπάγιος), Μπέλιγχαμ, Ροντρίγκο, Βινίσιους (82’ Μασταντουόνο), Γκονθάλο Γκαρθία (76’ Μπαπέ).