Κόουλμαν: «Μας πλήγωσε η κόκκινη – Έχουμε χάσει το ρυθμό μας μετά την διακοπή»

Ο τεχνικός του Αστέρα Τρίπολης, Κρις Κόουλμαν δεν έκρυψε την απογοήτευση του από την συντριβή με 4-0 από τον ΟΦΗ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ουαλού τεχνικού μετά την λήξη της αναμέτρησης:



«Κάναμε λάθη στο πρώτο μέρος και μας κόστισαν. Στο δεύτερο μέρος ο ΟΦΗ θα μπορούσε να σκοράρει κι άλλα γκολ. Η κόκκινη κάρτα μας πλήγωσε. Μας έκοψε τα πόδια. Εχουμε γεμάτο ρόστερ, δεν χρειάζεται να πάρουμε παίκτες, εκτός αν χάσουμε. Εχουμε χάσει το ρυθμό μας μετά τη διακοπή».

