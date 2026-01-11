Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ουαλού τεχνικού μετά την λήξη της αναμέτρησης:
«Κάναμε λάθη στο πρώτο μέρος και μας κόστισαν. Στο δεύτερο μέρος ο ΟΦΗ θα μπορούσε να σκοράρει κι άλλα γκολ. Η κόκκινη κάρτα μας πλήγωσε. Μας έκοψε τα πόδια. Εχουμε γεμάτο ρόστερ, δεν χρειάζεται να πάρουμε παίκτες, εκτός αν χάσουμε. Εχουμε χάσει το ρυθμό μας μετά τη διακοπή».
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Κόουλμαν: «Μας πλήγωσε η κόκκινη – Έχουμε χάσει το ρυθμό μας μετά την διακοπή»
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ΠΡΟΣΩΠΑ
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ουαλού τεχνικού μετά την λήξη της αναμέτρησης:
Κόουλμαν: «Μας πλήγωσε η κόκκινη – Έχουμε χάσει το ρυθμό μας μετά την διακοπή»