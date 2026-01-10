Ένα γκολ της Μήτκου ήταν αρκετό για τον ΠΑΟΚ στον Βόλο (0-1), για να παραμείνει σε απόσταση ασφαλείας από ΑΕΚ και Αστέρα στη Women΄s Football League.

H 13η αγωνιστική της Women΄s Football League βρήκε τον πρωτοπόρο και αήττητο ΠΑΟΚ να δοκιμάζεται στην έδρα του εξαιρετικού φέτος ΝΠΣ Βόλου.

Ένα γκολ ήταν αρκετό για τις Θεσσαλονικιές, με τη Μήτκου στο 18ο λεπτό με μακρινό σουτ να γράφει το 0-1 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Νίκη... χρυσάφι για τον ΠΑΟΚ που έφτασε τους 37 βαθμούς και είναι πλέον στο +9 από ΑΕΚ και Αστέρα με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται αύριο (11/1).

Την επόμενη αγωνιστική ο Δικέφαλος θα πάρει νίκη άνευ αγώνος καθώς ο Αχαρναϊκός έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα, ενώ ο ΝΠΣ Βόλος δοκιμάζεται στην έδρα του Παναθηναϊκού.