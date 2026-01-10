«Ο Σαντίνο σήμερα θα πουληθεί στον Παναθηναϊκό»

Ο Αργεντινός δημοσιογράφος Πάμπλο Καλβάρι εμφανίζεται βέβαιος ότι ο Σαντίνο Αντίνο θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

Νέο "χτύπημα" από την Αργεντινή για τον 20χρονο εξτρέμ που αποτελεί τον διακαή πόθος του Τριφυλλιού.

Τη στιγμή που ο ισχυρός άνδρας της Γοδόι Κρουζ κάνει συνεχώς "παιχνίδια", θέλοντας να στείλει τον παίκτη στη Ρίβερ Πλέιτ, ο Αντίνο έχει... στηλώσει τα πόδια και "ψηφίζει" μόνο Παναθηναϊκό!

Όπως αναφέρει μάλιστα ο δημοσιογράφος Πάμπλο Καλβάρι, ο Μανσούρ πρόκειται να κάνει... πίσω και να δεχτεί την πρόταση των Πρασίνων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως ο Αντίνο "έχει... κότσια μεγαλύτερα από το Μονουμεντάλ. Θέλει να πουληθεί στον Παναθηναϊκό ακόμη κι αν τον απειλούν πως θα τον... κρεμάσουν αν δεν πάει στη Ρίβερ"!

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Σας το έλεγα καιρό. Παρά τις πιέσεις από Μανσούρ και Μπέρμαν ο Σαντίνο Αντίνο δεν ΘΑ παίξει στη Ρίβερ.

Το παιδί αυτό έχει… κότσια μεγαλύτερα και από το Μονουμεντάλ και ήδη έχει αποφασίσει για το μέλλον του. Και αυτό είναι καλό.

Θέλει να παίξει στην Ευρώπη.

Θέλει να πουληθεί στον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα ακόμη και εάν τον απειλούν να τον… κρεμάσουν εάν δεν πάει στη Ρίβερ.

Για τον λόγο αυτόν και κάλεσε τον Ντι Κάρλο και του το έκανε ξεκάθαρο όπως και στον πρόεδρο της Γοδόι Κρους, επίσης.

Αύριο, θα είναι σε όλα τα ΜΜΕ ότι ο Μανσούρ έκανε πίσω και τελικά η Γοδόι Κρους θα πουλήσει τον Αντίνο στην Ελλάδα. Θα το ανακαλύψετε το επόμενο 24ωρο»