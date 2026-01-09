Το... like του Αντίνο για Παναθηναϊκό και Μπενίτεθ

Ο Σαντίνο Αντίνο δείχνει με κάθε τρόπο την επιθυμία του να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό.

Ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ έχει δείξει σαφή προτίμηση στους Πράσινους έναντι της Ρίβερ Πλέιτ, εξ ου κι έσπευσε να ενημερώσει ο ίδιος τον σύλλογο της Αργεντινής για τις προθέσεις του, παρά την προσπάθεια του προέδρου της Γοδόι Κρουζ να τον στείλει στους "εκατομμυριούχους".

Το πρόβλημα για την ώρα είναι οι μεγάλες απαιτήσεις της Γοδόι, καθώς ο ισχυρός άνδρας της Γοδόι εμφανίζεται τις τελευταίες ώρες να απαιτεί 14 εκατ. ευρώ για το 100% των δικαιωμάτων του.

Ο Αντίνο πάντως δείχνει με κάθε τρόπο ότι ψηφίζει... Παναθηναϊκό, εξ ου και το "like" που έκανε σε ανάρτηση το το "El Siete TV" της Μεντόζα, όπου αναφερόταν πως, με την υποστήριξη του περιβάλλοντός του θέλει να παίξει στην Ευρώπη και ότι το κάλεσμα από τον ίδιο τον Ράφα Μπενίτεθ για να αγωνιστεί στην Ελλάδα, ήταν καθοριστικό στην απόφασή του.

"Ανάμεσα στη Ρίβερ Πλέιτ και την Ελλάδα, επέλεξε τον Παναθηναϊκό", σημειώνουν χαρακτηριστικά στην Αργεντινή.