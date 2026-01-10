Live: Κηφισιά - ΑΕΛ

LIVE LIVE
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Γήπεδο Νεάπολης / Cosmote Sport 2HD
16η αγωνιστική
16η αγωνιστική
ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
1 1
<% getScoreHome(1388156) %> <% getScoreAway(1388156) %>
ΑΕΛ NOVIBET
Διαιτητης
- Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)
- VAR: Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου)
- AVAR: Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας)
Βοηθοι
- Κωσταράς Πολυχρόνης (Αιτωλοακαρνανίας)
- Δημητριάδης Λάζαρος (Μακεδονίας)
Τεταρτος
- Αντωνίου Ελένη (Αχαΐας)
Σκορερς
- 89' Ποκόρνι
Κιτρινες καρτες
- 45+5' Πέρεθ
- 58' Ποκόρνι
- 59' Βιγιαφάνιες
- 90+5' Πόμπο
Σκορερς
- 55' Σαγκάλ
Κιτρινες καρτες
- 74' Δεληγιαννίδης
- 90' Χατζηστραβός
Κοκκινες καρτες
- 65' Μασόν