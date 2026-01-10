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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Γήπεδο Νεάπολης / Cosmote Sport 2HD
16η αγωνιστική
ΑΕ Κηφισιάς
ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
1 1
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ΑΕΛ Novibet
ΑΕΛ NOVIBET
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Διαιτητης
  • Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)
  • VAR: Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου)
  • AVAR: Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας)
Βοηθοι
  • Κωσταράς Πολυχρόνης (Αιτωλοακαρνανίας)
  • Δημητριάδης Λάζαρος (Μακεδονίας)
Τεταρτος
  • Αντωνίου Ελένη (Αχαΐας)
Σκορερς
  • 89' Ποκόρνι
Κιτρινες καρτες
  • 45+5' Πέρεθ
  • 58' Ποκόρνι
  • 59' Βιγιαφάνιες
  • 90+5' Πόμπο
Σκορερς
  • 55' Σαγκάλ
Κιτρινες καρτες
  • 74' Δεληγιαννίδης
  • 90' Χατζηστραβός
Κοκκινες καρτες
  • 65' Μασόν

Live: Κηφισιά - ΑΕΛ

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