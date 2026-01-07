Επόπτης της Super League αφήνει τη διαιτησία και πηγαίνει στο Survivor!

Μετά από χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, ο βοηθός διαιτητή της Super League, Παντελής Σπυρόπουλος ετοιμάζεται να μπει στο αεροπλάνο για... Άγιο Δομίνικο!

Μεγαλώνει η... ποδοσφαιρική παροικία στον Άγιο Δομίνικο. Εκτός από τον παλιό διεθνή τερματοφύλακα Μιχάλη Σηφάκη, που φέρεται να βρίσκεται ήδη εκεί για το νέο Survivor, ακόμη ένας άνθρωπος του ελληνικού ποδοσφαίρου, με ενεργό μάλιστα ρόλο μέχρι σήμερα, πρόκειται να λάβει μέρος στο ριάλιτι επιβίωσης.

Ο λόγος για τον βοηθό διαιτητή της Super League, Παντελή Σπυρόπουλο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη πάρει το "πράσινο φως" για τη συμμετοχή του στο παιχνίδι και περιμένει την τελική ειδοποίηση της παραγωγής για να ταξιδέψει στον Άγιο Δομίνικο.

Μόλις συμβεί αυτό, ο έμπειρος επόπτης που τη φετινή χρονιά πήρε μεταγραφή στην ΕΠΣ Μεσσηνίας από την ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, πρόκειται να ανακοινώσει το τέλος της επαγγελματικής του διαδρομής στη διαιτησία.