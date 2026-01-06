Τι «παίζει» με Τσούμπερ, Άρη και Κηφισιά

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον Ελβετό μεσοεπιθετικό.

Εδώ ο Τσούμπερ, εκεί ο Τσούμπερ, σε ποια (ελληνική; ) ομάδα θα αγωνίζεται ο Στίβεν Τσούμπερ, έπειτα από το «game over» στη Ζυρίχη;

Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός κι άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, κρατάει στα χέρια τους τέσσερις προτάσεις για τη συνέχιση της καριέρας του εκ των οποίων οι δύο είναι από Ελλάδα και - κατά μία πληροφορία - μία από την Κύπρο.

Ο Άρης και η Κηφισιά είναι τα δύο κλαμπ που έχουν εκδηλώσει «ζεστό» ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Μάλιστα ο τεχνικός των «κιτρίνων», Μανόλο Χιμένεθ, χωρίς να κατονομάσει τον 34χρονο ποδοσφαιριστή επί της ουσίας τον «φωτογράφισε» σε δηλώσεις που έκανε για τα μεταγραφικά μετά το τέλος του αγώνα Κυπέλλου κόντρα στον Παναιτωλικό την Πέμπτη (6/1).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, o Τσούμπερ έχει προσφορά ύψους 400.000 ευρώ (ετήσιες αποδοχές) από την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η αντίστοιχη προσφορά της Κηφισιάς κυμαίνεται σε πιο χαμηλά επίπεδα, ωστόσο η αθηναϊκή ομάδα ποντάρει σε δύο…λεπτομέρειες.

Την μεγάλη αγάπη του Τσούμπερ για την Αθήνα, συν το γεγονός πως διατηρεί δική του κατοικία στην πρωτεύουσα την οποία δεν πούλησε έπειτα από το διαζύγιο με την ΑΕΚ.

Πού θα κάτσει η…μπίλια; Κοντός ψαλμός.