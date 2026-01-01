«Στην Ελλάδα ο μάνατζερ του Τετέ - Πρόταση 6,5 εκατ. η Γκρέμιο»

Βροχή τα δημοσιεύματα στη Βραζιλία για τον άσο του Παναθηναϊκού, κάνοντας λόγο για επικείμενη άφιξη του μάνατζερ του στην Ελλάδα ώστε να μιλήσει από κοντά με τους Πράσινους.

Σε νέα... σαπουνόπερα τείνει να εξελιχθεί η υπόθεση του Βραζιλιάνου εξτρέμ, με την Γκρέμιο να επιθυμεί διακαώς την απόκτησή του. Τα δημοσιεύματα στη "χώρα του καφέ" είναι συνεχή. Από πιο ρεαλιστικά, όπως αυτό της "Gremio Timeline" που μιλάει για επικείμενη άφιξη του ατζέντη του ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα και επικείμενη επισημοποίηση της προσφοράς στον Παναθηναϊκό, μέχρι και τα πιο... τραβηγμένα, όπως αυτό του δημοσιογράφου Σάιμον Μπιανκίνι από το «EsportesGZH» που υποστηρίζει ότι ο Τετέ αρνήθηκε προτάσεις από Βιγιαρεάλ, Μπενφίκα και Ατλέτικο Μινέιρο διότι θέλει να πάρει μεταγραφή μόνο στην Γκρέμιο!

#Grêmio| Priorizando o retorno ao Grêmio, Tetê recusou propostas de Atlético-MG, Villarreal e Benfica



Apesar das condições financeiras superiores desses clubes para uma transferência definitiva, o desejo do jogador é atuar novamente em Porto Alegre



🗞 GZH pic.twitter.com/LR9C4NLw5I — Grêmio Notícias (@GremioNoticiass) December 31, 2025

Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή πάντως, ο βραζιλιάνικος σύλλογος ετοιμάζει προσφορά ύψους 6,5 εκατ. ευρώ στο Τριφύλλι για τον 25χρονο άσο. Όπως σημειώνεται: "Έχει μειωθεί η αισιοδοξία λόγω των υψηλών απαιτήσεων του Παναθηναϊκού, αλλά ο παίκτης παραμένει ο μεγάλος στόχος για τον προπονητή Λουίς Κάστρο και το νέο διοικητικό συμβούλιο της Γκρέμιο".

Και προσθέτει πως ο ατζέντης Πάμπλο Μπουένο αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα τις επόμενες ώρες για να συζητήσει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, σε μία προσπάθεια να εξασφαλίσει την αποδέσμευση του ποδοσφαιριστή, προφανώς έναντι του κατάλληλου ανταλλάγματος.