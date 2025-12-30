Νταβίντ Λε Μοάλ στο SDNA: «Ταχύς και τεχνικά προικισμένος ο Κασούμ Ουαταρά»

Ο 21χρονος μπακ της Μονακό βρίσκεται στη λίστα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας και το SDNA μίλησε με έναν άνθρωπο που τον γνωρίζει καλά. Ο Γάλλος προπονητής Νταβίντ Λε Μοάλ, πρώην τεχνικός του στην Under 19 της Ρεμς, σκιαγραφεί το προφίλ ενός σύγχρονου ακραίου αμυντικού με έντονη επιθετική συνεισφορά.

Όπως αποκάλυψε το SDNA, ο Παναθηναϊκός έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Κασούμ Ουαταρά για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Πρόκειται για έναν παίκτη που έχει «γυαλίσει» στον Ράφα Μπενίτεθ, καθώς συγκεντρώνει πολλά από τα στοιχεία που αναζητά ο Ισπανός τεχνικός.

Ο 21χρονος αμυντικός αγωνίζεται στη Μονακό, με την οποία μετρά ήδη 16 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, ενώ έχει πάρει χρόνο και σε πέντε αναμετρήσεις Champions League, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες στο κορυφαίο επίπεδο.

Το SDNA επικοινώνησε με τον Νταβίντ Λε Μοάλ (φωτ.), τον Γάλλο προπονητή που συνεργάστηκε με τον Ουαταρά τη σεζόν 2022-23 στην Under 19 της Ρεμς, ζητώντας την άποψή του για τα αγωνιστικά και μη χαρακτηριστικά του νεαρού μπακ.

«Απόλαυσα τη συνεργασία μου με τον Κασούμ, ο οποίος έχει ισχυρές επιθετικές ικανότητες», ανέφερε αρχικά ο Λε Μοάλ, για να προσθέσει:

«Είναι γρήγορος τόσο με όσο και χωρίς την μπάλα, έχει καλές ντρίμπλες και δημιουργεί ευκαιρίες ώστε να έχει πραγματική επίδραση στο επιθετικό τρίτο, είτε με σέντρες, είτε με πάσες, είτε με σουτ».

Ο Γάλλος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα και στο τεχνικό κομμάτι του παιχνιδιού του:

«Είναι τεχνικά προικισμένος και συχνά κρατά την μπάλα κοντά του, κάτι που τον καθιστά εξαιρετικό παίκτη στις αντεπιθέσεις. Πρόκειται για έναν σύγχρονο ακραίο αμυντικό, που μπορεί να δώσει λύσεις και ψηλά στο γήπεδο».

Πέρα από το αγωνιστικό προφίλ, ο Λε Μοάλ αναφέρθηκε και στον χαρακτήρα του ποδοσφαιριστή: «Είναι επίσης ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ ενδιαφέρων και αρκετά διορατικός στις συζητήσεις μας».