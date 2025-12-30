ΠΑΟΚ: Προπόνηση με νέα προβλήματα - «Εκτός» οι Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς και Βολιάκο

Τα προβλήματα στον ΠΑΟΚ συνεχίζονται, καθώς πέραν των γνωστών απουσιών, στα «πιτς» βρέθηκαν οι Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς και Βολιάκο

Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα στην ομάδα του Δικεφάλου, καθώς ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τρεις ακόμα παίκτες να προστίθενται στη λίστα των απουσιών.

Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση και παιχνίδια κατοχής, ενώ στη συνέχεια οι παίκτες δούλεψαν σε δύο γκρουπ εναλλάξ στην τακτική και τα τελειώματα των φάσεων. Στο φινάλε διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα.

Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ , ο οποίος ταλαιπωρείται από ισχιαλγία, ενώ εκτός προπόνησης έμειναν οι Βολιάκο και Ιβανούσετς . Ο Ιταλός έμεινε σπίτι λόγω ίωσης, ενώ ο Κροάτης ταλαιπωρείται από μια φλεγμονή στο δάχτυλο του ποδιού που δεν του επιτρέπει να προπονηθεί.

Οι Γιακουμάκης , Πέλκας , Μιχαηλίδης , Σάστρε και Λόβρεν ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ο Παβλένκα υποβλήθηκε σε θεραπεία. Την Τέταρτη (31.12) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00, στην τελευταία προπόνηση για το 2025.

