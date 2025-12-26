Αλ Ιτιχάντ: Πωλητήριο στον Μιτάι

Ο Μάριο Μιτάι θα πωληθεί τον Ιανουάριο, όπως αναφέρουν στη Σαουδική Αραβία.

Στην έξοδο από την Αλ Ιτιχάντ βρίσκεται ο Μάριο Μιτάι, καθώς σύμφωνα με Σαουδάραβα δημοσιογράφο Μοχάμεντ Αλ-Μπακίρι, η ομάδα αποφάσισε να τον πουλήσει.

Ο Αλβανός αριστερός μπακ αποκτήθηκε από την Αλ Ιτιχάντ τον Ιανουάριο του 2025, ενώ είχε αγωνιστεί νωρίτερα ως δανεικός από τη Λοκομοτίβ Μόσχας.

Το συμβόλαιό του με την ομάδα λήγει καλοκαίρι του 2028, ωστόσο αναμένεται να αποχωρήσει σύντομα από τον σύλλογο. Όπως ανέφερε, ο Μοχάμεντ Αλ-Μπακίρι, η Αλ Ιτιχάντ πήρε την απόφαση να πουλήσει τον Αλβανό μπακ ενόψει του χειμερινού μεταγραφικού παραθύρου.

Βέβαια, φέτος ο 23χρονος άσος έχει ρόλο στα πλάνα του Σέρτζιο Κονσεϊσάο, μετρώντας 16 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ.

