Πένθος στην οικογένεια του Εργοτέλη

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένα του Εργοτέλη, καθώς το πρώην μέλους του ΔΣ της κρητικής ομάδας, Γιώργος Διβόλης, έφυγε από τη ζωή.

Η ανακοίνωση του Εργοτέλη:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΣ Εργοτέλη εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Διβόλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου κατά τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, προσφέροντας με συνέπεια και αγάπη στον Εργοτέλη. Άνθρωπος με έντονα κιτρινόμαυρα αισθήματα, μιλούσε πάντοτε με μεγάλο θαυμασμό για τον Σύλλογο και στάθηκε αρωγός, επί σειρά ετών. Δεν ήταν λίγες οι φορές που η ομάδα του Εργοτέλη φιλοξενήθηκε στην ταβέρνα του, «Η Αντιγόνη», επί της οδού Κνωσσού, σε μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη της αγάπης του για την ομάδα.

Ο Γιώργος Διβόλης αφήνει πίσω του το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που στήριξε τον Εργοτέλη με ήθος, ανιδιοτέλεια και αυθεντικό ενδιαφέρον έως το τέλος της ζωή του.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Παρασκευή 26 Ιανουαρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου (Α’ Νεκροταφείο), στις 11:00».