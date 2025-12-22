Τι κάνεις ρε «Τάι»; Ο παίκτης που «σκέπασε» το ντέρμπι!

Αρκεί ένας παίκτης για να κάνει τη διαφορά σε ένα ντέρμπι; Ο Τάισον δεν έπαιξε μόνος του στην εκπληκτική παράσταση νίκης του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού, αλλά έδωσε τον τόνο σε κάθε φάση, βγάζοντας... λύσσα για κάθε μπαλιά, φτάνοντας να έχει παρουσία στο 34% των μονομαχιών ολόκληρου του αγώνα.

Τα λόγια, θεωρητικά, έχουν στερέψει. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αρκέστηκε σε μία ατάκα όλο νόημα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «έχουμε και τον Τάισον που… ξεκινάει τώρα την καριέρα του». Enough said.

Ο Βραζιλιάνος ζει μια δεύτερη, ίσως και τρίτη, ποιος ξέρει, νιότη στον ΠΑΟΚ. Αρνείται να συμβιβαστεί με το νούμερο της ταυτότητάς του και παίζει, διεκδικώντας κάθε φάση λες και είναι η τελευταία. Σε ντέρμπι που απαιτούν προσωπικότητα, ο «Τάι» δεν εμφανίστηκε απλώς. Τα σκέπασε.

Στο δημιουργικό κομμάτι, ο Βραζιλιάνος μοίρασε 1 ασίστ, δημιούργησε 3 μεγάλες ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του και κατέγραψε 3 κομβικές πάσες, επιβεβαιώνοντας σε κάθε επαφή με τη μπάλα την αστείρευτη ποιότητά του. Παράλληλα, εκτέλεσε 3 σουτ, όλα εντός στόχου, με σωστές επιλογές και καθαρό μυαλό, χωρίς βιασύνη.

Στο ατομικό παιχνίδι, επιχείρησε 5 ντρίμπλες, εκ των οποίων οι 4 ήταν επιτυχημένες, ενώ κέρδισε και 2 φάουλ, σε ένα εξαιρετικά δύσκολο βράδυ για την αντίπαλη άμυνα. Όμως η παρουσία του δεν περιορίστηκε στο επιθετικό τρίτο. Ο Τάισον είχε έντονη αμυντική συμμετοχή, με 2 τάκλιν, και τα 2 κερδισμένα, καθώς και 10 ανακτήσεις μπάλας. Ήταν συνεχώς μέσα στη φάση, είτε για να πιέσει είτε για να επαναφέρει την κατοχή.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει και αξίζει να σταθεί κανείς περισσότερο είναι οι μονομαχίες. Έδωσε συνολικά 17 μονομαχίες, κερδίζοντας τις 9. Συγκεκριμένα, είχε 13 μονομαχίες εδάφους (8 κερδισμένες) και 4 εναέριες (1 κερδισμένη). Σε ένα παιχνίδι όπου συνολικά καταγράφηκαν 58 μονομαχίες, ο Τάισον συμμετείχε στο 34% αυτών (!). Δηλαδή, πρακτικά, μία στις τρεις μονομαχίες του αγώνα περνούσε από τα πόδια ή το σώμα του.

Δεν είναι απλώς νούμερα. Δεν είναι ένα γεμάτο στατιστικό φύλλο. Είναι τα πρακτικά ενός τύπου που έχει νικήσει δεδομένα το χρόνο, ζει για το ποδόσφαιρο και απολαμβάνει κάθε στιγμή του. Πρόκειται για μια εμφάνιση παίκτη που κουβάλησε ένταση, έδωσε κατεύθυνση και έβαλε τη σφραγίδα του σε κάθε κομβικό σημείο του ντέρμπι.

Highlights της βραδιάς; Όπως μεταδόθηκε και από τη NOVA, η στιγμή προς το φινάλε του αγώνα που ο Ραζβάν Λουτσέσκου πλησιάζει τον Τάισον στην άκρη της γραμμής για να τον ρωτήσει αν έχει δυνάμεις, αν μπορεί να συνεχίσει, σε τι κατάσταση βρίσκεται τελοσπάντων.

Η απάντηση δεν δόθηκε με λόγια. Δόθηκε με ένα βλέμμα και μια έκφραση ανθρώπου που έμοιαζε σαν να είχε μόλις μπει στο ματς. Σαν να μην είχε προηγηθεί ούτε λεπτό έντασης, ούτε δεκάδες μονομαχίες, ούτε ένα ντέρμπι που απαιτούσε πνευματική και σωματική υπέρβαση.

Εκείνη η στιγμή, συμπυκνώνει όλη τη βραδιά του Τάισον. Ενός τύπου με αστείρευτη ενέργεια και μια νοοτροπία παίκτη που δεν μετρά λεπτά, αλλά φάσεις. Ένα στιγμιότυπο που δεν μπήκε στα στατιστικά, αλλά εξηγεί απόλυτα γιατί το όνομά του «σκέπασε» το ντέρμπι.