Στο πόδι η Τούμπα: «Είναι τρελός ο Τάισον!» (vids)

Άλλη μια γεμάτη εμφάνιση από τον... αγέραστο Τάισον, άλλη μια αποθέωση της Τούμπας προς το πρόσωπο του Βραζιλιάνου με το πλέον χαρακτηριστικό σύνθημα!

Ο πολύπειρος άσος του ΠΑΟΚ ξεσήκωσε για άλλο ένα παιχνίδι τους φίλους του Δικεφάλου, με μια πλήρη εμφάνιση στο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, τόσο στον επιθετικό, όσο και στον αμυντικό τομέα.

Μάλιστα, μια φάση που κέρδισε πλάγιο χάρη στην αυταπάρνηση του ήταν αρκετή ώστε να ξεσηκώσει την Τούμπα και ο ίδιος να γνωρίσει την αποθέωση ολόκληρου του γηπέδου, με το χαρακτηριστικό σύνθημα «είναι τρελός ο Τάισον»!

Λίγες στιγμές αργότερα, στο 90ο λεπτό, ο Λουτσέσκου προχώρησε στην αλλαγή του, με τον Βραζιλιάνο να λαμβάνει το «ζεστό» χειροκρότημα κατά την αποχώρηση του από τον αγωνιστικό χώρο.