Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Σε δημοπρασία η Jaguar που τη συνόδευσε στην πιο εμβληματική της εμφάνιση

Όταν η συλλογική μνήμη ανακαλεί το εμβληματικό «φόρεμα της εκδίκησης» (revenge dress) της πριγκίπισσας Νταϊάνα, η εικόνα που κυριαρχεί είναι ξεκάθαρη: η εφαρμόστη, μαύρη δημιουργία με το βαθύ ντεκολτέ, το εντυπωσιακό τσόκερ από μαργαριτάρια και ζαφείρια, και εκείνο το αφοπλιστικό, γεμάτο αυτοπεποίθηση χαμόγελο.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον των συλλεκτών παγκοσμίως στρέφεται πλέον και στο σπορ αυτοκίνητο που διακρίνεται στο φόντο εκείνης της ιστορικής λήψης. Η Jaguar XJ40 Sovereign, η οποία μετέφερε την πριγκίπισσα στην γκαλερί τέχνης Serpentine του Λονδίνου, πρόκειται να βγει σε δημοπρασία, αποτελώντας ένα ακόμα πολύτιμο κειμήλιο της σύγχρονης βασιλικής ιστορίας.

Το φόρεμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το σκούρο πράσινο όχημα παραδόθηκε στο Παλάτι του Κένσινγκτον το 1994, προκειμένου να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις προσωπικές μετακινήσεις της Νταϊάνα. Παρέμεινε στην υπηρεσία του Στέμματος μέχρι το 1997, ενώ στη συνέχεια πέρασε στα χέρια του σημερινού του κατόχου, μόλις λίγους μήνες πριν από τον τραγικό θάνατο της πριγκίπισσας στο Παρίσι.

Τα «βασιλικά» χαρακτηριστικά και το κόστος στη δημοπρασία

Το πολυτελές αυτοκίνητο διατηρεί ανέπαφα αρκετά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της βασιλικής του θητείας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι ειδικά διαμορφωμένες υποδοχές στην οροφή για την τοποθέτηση της βασιλικής σημαίας, καθώς και ένα ενσωματωμένο τηλέφωνο Motorola της εποχής, εξοπλισμένο με το διακριτικό πλήκτρο «Ασφάλεια» (Security) για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το περιοδικό Town & Country, το ιστορικό αυτοκίνητο αναμένεται να δημοπρατηθεί την 1η Ιουνίου, με την τιμή εκκίνησης να εκτιμάται μεταξύ 50.000 και 150.000 λιρών (περίπου 67.000 έως 201.000 δολάρια).

Η νύχτα που άλλαξε την ποπ κουλτούρα

Η συγκεκριμένη Jaguar μετατράπηκε σε ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα οχήματα του πλανήτη στις 29 Ιουνίου 1994. Εκείνο το βράδυ, μετέφερε την Νταϊάνα σε μια δημόσια εκδήλωση, η οποία συνέπεσε χρονικά με την προβολή της πολύκροτης τηλεοπτικής συνέντευξης του πρίγκιπα Καρόλου, στην οποία παραδέχθηκε δημόσια την απιστία του.

Η απάντηση της πριγκίπισσας ήταν μια εμφάνιση που έγραψε ιστορία. Μαγνήτισε τα βλέμματα όλων φτάνοντας με τη βελούδινη δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας Κριστίνα Σταμπολιάν (Christina Stambolian) —ένα ρούχο που είχε αγοράσει από τον Σεπτέμβριο του 1991, αλλά παρέμενε στην ντουλάπα της για τρία χρόνια, καθώς το θεωρούσε «υπερβολικά τολμηρό» για τα βασιλικά δεδομένα.

Ωστόσο, η επιλογή της να το φορέσει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν. «Η Νταϊάνα φημιζόταν για τις εμφανίσεις που έκοβαν την ανάσα», είχε δηλώσει η βετεράνος ρεπόρτερ μόδας Ελίζαμπεθ Χολμς (Elizabeth Holmes), συμπληρώνοντας: «Γνώριζε άριστα τη δύναμη που κρύβει ένα ρούχο-υπερθέαμα, τόσο για εκείνον που το φοράει όσο και για εκείνους που το βλέπουν. Το "φόρεμα της εκδίκησης" ενθουσίασε τους θαυμαστές της, επισκίασε την εξομολόγηση του Καρόλου και της εξασφάλισε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την επόμενη ημέρα».

Πηγή: newsbomg.gr