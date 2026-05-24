Γκουαρδιόλα: «Ο νέος προπονητής της Σίτι πρέπει να είναι μοναδικός»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, δήλωσε ότι ελπίζει πως ο διάδοχός του δεν θα είναι ένα «πιστό αντίγραφο» του, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο ενδεχομένως να εξελιχθεί σε «μπούμερανγκ» για την Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος οδήγησε τους «πολίτες» σε έξι τίτλους της Premier League, σ΄ έναν θρίαμβο στο Champions League και σ΄ ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν μετά από μια δεκαετία στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Ιταλός Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος έχει προπονήσει στο παρελθόν την Τσέλσι και την Λέστερ και έχει επίσης εργασθεί ως βοηθός του Γκουαρδιόλα στην Σίτι, θεωρείται ο επικρατέστερος διάδοχος του Καταλανού.

Ερωτηθείς εάν οι διοικούντες την Σίτι ζήτησαν την συμβουλή του για τον επόμενο προπονητή, ο Γκουαρδιόλα δήλωσε: «Δεν λειτουργεί η αντιγραφή και η επικόλληση σε αυτό το είδος δουλειάς. Πρέπει να είσαι μοναδικός, φυσικός και ο εαυτός σου. Και ο νέος προπονητής θα είναι ο εαυτός του. Από την στιγμή που αρχίζει να είναι αντίγραφο ενός άλλου... Όλοι είναι όλοι. Έτσι πρέπει να είναι. Και γι' αυτό όλα θα πάνε καλά».