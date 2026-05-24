Ολυμπιακός: Οι προϋποθέσεις για να κερδίσει γύρο στα προκριματικά, μέσω της... Premier League

Από δυο παιχνίδια, θα κριθεί το αν οι Πειραιώτες θα γλυτώσουν ή όχι μια στροφή στην προκριματική φάση του Champions League.
Ειδικότερα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χρειάζεται την Άστον Βίλα να τερματίσει 4η, για να βρεθεί από τον 2ο - στον 3ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Η ομάδα του Ουνάι Έμερι είναι στην 4η θέση με 62 πόντους, έναντι 59 της 5ης Λίβερπουλ. Σήμερα λοιπόν η Βίλα παίζει στην έδρα της αδιάφορης βαθμολογικά, Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Λίβερπουλ υποδέχεται την Μπρέντφορντ που ελπίζει σε ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακός είναι απλό! Νίκη ή ισοπαλία της Άστον Βίλα στο «Έτιχαντ» ή, πιο απλά, να μην κερδίσει η Λίβερπουλ.
Η βαθμολογία και το πρόγραμμα
4. Άστον Βίλα (62β.)
5. Λίβερπουλ (59β.)
Μάντσεστερ Σίτι - Άστον Βίλα (18:00, Novasports 2)
Λίβερπουλ - Μπρέντφορντ (18:00, Novasports 4).