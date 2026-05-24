Ολυμπιακός: Οι προϋποθέσεις για να κερδίσει γύρο στα προκριματικά, μέσω της... Premier League

Ο Ολυμπιακός έχει έντονο ενδιαφέρον για την σημερινή αγωνιστική της Premier League, καθώς ενδέχεται να κερδίσει γύρο στα προκριματικά του Champions League.

Από δυο παιχνίδια, θα κριθεί το αν οι Πειραιώτες θα γλυτώσουν ή όχι μια στροφή στην προκριματική φάση του Champions League.

Ειδικότερα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χρειάζεται την Άστον Βίλα να τερματίσει 4η, για να βρεθεί από τον 2ο - στον 3ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι είναι στην 4η θέση με 62 πόντους, έναντι 59 της 5ης Λίβερπουλ. Σήμερα λοιπόν η Βίλα παίζει στην έδρα της αδιάφορης βαθμολογικά, Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Λίβερπουλ υποδέχεται την Μπρέντφορντ που ελπίζει σε ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακός είναι απλό! Νίκη ή ισοπαλία της Άστον Βίλα στο «Έτιχαντ» ή, πιο απλά, να μην κερδίσει η Λίβερπουλ.

Η βαθμολογία και το πρόγραμμα

4. Άστον Βίλα (62β.)

5. Λίβερπουλ (59β.)

Μάντσεστερ Σίτι - Άστον Βίλα (18:00, Novasports 2)

Λίβερπουλ - Μπρέντφορντ (18:00, Novasports 4).